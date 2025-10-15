Дъното е близо: Втори сме в Европа, но отзад напред

След 0:4 от Испания във Валядолид - България е само на крачка от абсолютното дъно в Европа. Националният ни отбор, който някога беше четвърти в света, сега е втори отзад напред от всички 55 страни, членуващи в УЕФА и участващи в квалификациите за световното първенство догодина (от списъка трябва да извадим само санкционираният тим на Русия).

България е сред едва петте отбора, които така и не успяват да спечелят точка до настоящия момент. Унизителният момент идва заради головата разлика (1-16) и по-конкретно при нейното сравнение спрямо брой изиграни мачове.

Люксембург и Беларус също имат по 4 двубоя, но с голова разлика съответно -9 (1-10) и -13 (2-15). Гибралтар и Люксембург са с по-голяма голова разлика - съответно -18 (2-20) и -23 (0-23). Те обаче са били обстрелвани от съперниците в 6 срещи и коефициентът им е по-добър от нашия...

Ние и Сан Марино

Така към днешна дата изпреварваме единствено Сан Марино с -31 (1-32 в 7 мача). При това разликата е съвсем незначителна - под 1 гол средно на мач.

Още малко статистика. За първи път в историята националите допускат 6 поредни загуби в официални мачове. Серията стартира през март срещу Република Ирландия. А периодът без успех в квалификации (световни и европейски) вече е 4 години.

Оставащите мачове в групата през ноември - гостуване на Турция и домакинство на Грузия, са последен шанс да избегнам още един исторически срам. Никога досега в историята не сме приключвали без точки участие в квалификации.

Най-слабите в Европа

Отбор Г-Р мачове

Люксембург 1-10 (-9) 4

Беларус 2-15 (-13) 4

Гибралтар 2-20 (-18) 6

Лихтенщайн 0-23 (-23) 6

БЪЛГАРИЯ 1-16 (-15) 4

Сан Марино 1-32 (-31) 7