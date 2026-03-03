Топтенисист остава под бомбите — майка му в паника

Анеке Руне, майката и мениджър на датския тенисист Холгер Руне, избухна в гняв срещу властите в родината си.

Бившият №4 в света, който миналата година пострада тежко на турнира в Стокхолм, се възстановява от операция на ахилесовото сухожилие в Доха. Сега той е блокиран заради хаоса в Близкия изток, докато бомбите падат около него – и никой от Дания не му помага, твърди майка му.

„Искаме да излезем оттук, но никой не ни казва нищо! Разочаровани сме. Или са неспособни, или просто не им пука за гражданите си! Какво, по дяволите, правим?!“, бясна е Анеке.

Снимка: БГНЕС

Тя уточни, че синът ѝ и екипът му са официално регистрирани като датски граждани в чужбина, но все никой не им е дал информация за евакуация. „Сякаш сме сами в опасност и никой не поема отговорност“, добави тя.

Анеке Руне, която преди се е занимавала с балет и сега управлява кариерата на сина си, обича да "влиза в огъня". Тя критикува и ATP за натоварения график на тенисистите: „Играчите нямат време да се възстановят. Седмица за тренировки се превръща в низ от задължителни турнири, медийни събития и никаква почивка – нито физическа, нито психическа!“, коментира преди време тя.

Руне е 18-и в света в момента, спечелил е АТР 5 титли и над 15 милиона долара от наградни фондове.