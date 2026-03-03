Формула 1 е под заплаха, Роналдо е в опасност. Какво се случва със спорта в Близкия изток?

На 28 февруари САЩ и Израел нанесоха масиран удар срещу Иран, последван от ракетни атаки в региона. Напрежението ескалира в Дубай, където финалите по тенис на двойки и сингъл трябваше да се проведат точно в този ден.

В крайна сметка се проведе само финалът на двойки, но не заради обстрела - просто нидерландецът Талон Грикспор се оттегли поради контузия на крака, получена предния ден на полуфинала срещу Андрей Рубльов, а Даниил Медведев стана шампион, без игра. Но пък имаше церемония по награждаване.

Ако обаче ситуацията не се успокои през следващите дни, редица други спортни събития ще бъдат под сериозен въпрос.

Шампионска лига и Купа на АФК

Азиатските клубове, които естествено включват всички отбори от Близкия изток, се състезават за няколко международни купи. В Шампионската лига първите мачове от осминафиналите са насрочени за 2-4 март, а реваншите - 9-11 март. Това е първият кръг на плейофите, който е разделен на региони - Източен и Западен. На Запад има три отбора от Саудитска Арабия, по два от Катар и ОАЕ и един от Иран.

Възможни са варианти с неутрални терени. Саудитска Арабия изглежда най-стабилна и е планирала четвъртфиналите, полуфиналите и финала на основния турнир през април. За страната спортът е стратегически проект, а звезди като Кристиано Роналдо са ключови за имиджа ѝ.

Коне

Световната купа в Дубай в края на март засега остава в календара, но несигурността около сигурността и пътуванията остава.

Формула 1 и Moto GP

Кръгът от Формула 1 в Бахрейн (10–12 април) и MotoGP в Катар също са под въпрос. Между другото, зимните тестове вече бяха в ход в Бахрейн по-рано през февруари, но тестовете на гуми на Pirelli, с участието на Макларън и Мерцедес, бяха отменени.