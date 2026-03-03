bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
2 / 10
Формула 1 е под заплаха, Роналдо е в опасност. Какво се случва със спорта в Близкия изток?
Всичко е под въпрос
Снимка: Reuters
Други

Формула 1 е под заплаха, Роналдо е в опасност. Какво се случва със спорта в Близкия изток?

Всичко е под въпрос

На 28 февруари САЩ и Израел нанесоха масиран удар срещу Иран, последван от ракетни атаки в региона. Напрежението ескалира в Дубай, където финалите по тенис на двойки и сингъл трябваше да се проведат точно в този ден.

В крайна сметка се проведе само финалът на двойки, но не заради обстрела - просто нидерландецът Талон Грикспор се оттегли поради контузия на крака, получена предния ден на полуфинала срещу Андрей Рубльов, а Даниил Медведев стана шампион, без игра. Но пък имаше церемония по награждаване.

Ако обаче ситуацията не се успокои през следващите дни, редица други спортни събития ще бъдат под сериозен въпрос.

Шампионска лига и Купа на АФК

Азиатските клубове, които естествено включват всички отбори от Близкия изток, се състезават за няколко международни купи. В Шампионската лига първите мачове от осминафиналите са насрочени за 2-4 март, а реваншите - 9-11 март. Това е първият кръг на плейофите, който е разделен на региони - Източен и Западен. На Запад има три отбора от Саудитска Арабия, по два от Катар и ОАЕ и един от Иран.

Легендите винаги се изправят: От Кристиано за Линдзи

Възможни са варианти с неутрални терени. Саудитска Арабия изглежда най-стабилна и е планирала четвъртфиналите, полуфиналите и финала на основния турнир през април. За страната спортът е стратегически проект, а звезди като Кристиано Роналдо са ключови за имиджа ѝ.

Коне

Световната купа в Дубай в края на март засега остава в календара, но несигурността около сигурността и пътуванията остава.

Формула 1 и Moto GP

Кръгът от Формула 1 в Бахрейн (10–12 април) и MotoGP в Катар също са под въпрос. Между другото, зимните тестове вече бяха в ход в Бахрейн по-рано през февруари, но тестовете на гуми на Pirelli, с участието на Макларън и Мерцедес, бяха отменени.

Кристиано Роналдо може да пропусне световното

 

Тагове:

тенис сащ футбол иран израел формула 1 война близкия изток турнири

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Лъвовете" пак удариха Армения, стигнаха 100 точки (ВИДЕО)
Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

Внукът на Георги Велинов просълзи феновете (ВИДЕО)

"Баскетболни дневници", епизод 1: Многоръката Таня Гатева (ВИДЕО)
Лудогорец зарадва Левски с нова грешна стъпка

Лудогорец зарадва Левски с нова грешна стъпка
Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе

Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе

Последни новини

Marca за Саръбоюков – българският „звяр“, който разтърси леката атлетика

Marca за Саръбоюков – българският „звяр“, който разтърси леката атлетика
Средняк шокира Реал насред

Средняк шокира Реал насред "Бернабеу"
Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе

Реал излезе с информация за състоянието на Мбапе

"Лъвовете" пак удариха Армения, стигнаха 100 точки (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV