Дядото с бастуна на Левски в сълзи

Дядото с бастуна от агитката на "Левски": Браво, момчета! Такова чудо не бях виждал! 85-годишният фен на Левски, станал икона за „сините“ с прозвището „Дядото с бастуна“, написа емоционално обръщение, което трогна хиляди привърженици на клуба, след невероятното гостуване в Алкмаар и хореографията в дербито с ЦСКА.

„Не зная как да изразя благодарността си… Искрено благодаря на всички вас, фенове на Левски и на всички добри хора, които ме подкрепиха с толкова топли думи след този специален момент. Всеки от вас, който посвети част от времето си да пише за мен, ми дари не само радост, но и сила. Не мога да не спомена и моите скъпи приятели, които на стадиона ми облякоха фланелката на Кристиян Димитров. А на Кристиян, наистина съм безкрайно благодарен, че ми подари тази незабравима фланелка с номер 50!“

Истински привърженик на футбола

Но, най-вълнуващото за стария левскар, естествено, е подкрепата от агитката:

„Как да забравя емоцията от трибуните?! Те бяха истинска стихия, обединени в страст и любов към Левски. За 90 минути, и след това, те звучаха като хиляда гласа, изпълнени с енергия, които носеха с гордост името на клуба. Няма как да не споделя, че показаха на целия свят какво означава да бъдеш истински привърженик на футбола. Това беше не само футболен мач, а истинско зрелище!“

Няма как и да пропусне момента след последния съдийски сигнал, когато емоциите на всички на стадиона достигат връхната си точка:

„След края на мача фенове и отбор останаха на стадиона като магнити. Въздухът беше изпълнен с магията на този невероятен дух, който обединява хората. Това не беше просто игра, това беше празник на футболната душа, на истинските ценности. Не съм виждал нещо такова досега, и ще го помня винаги.“

Дори полицаите, които не бяха в състояние да скрият изумлението си, не можеха да повярват на това, което се случваше пред очите им:

Молитва

„Твърдите мъже, които по принцип не се вълнуват от нищо, бяха трогнати. Очите им не можеха да скрият изненада и възхищение от това какво представлява един истински футболен клуб, заедно със своите хора.“

Накрая, „Дядото с бастуна“ отправя своята молитва и благословия към всички „сини“ фенове:

„Пожелавам здраве на всички вас! Да достигнете моята възраст, да я надминете с 15 години, ако трябва! А най-важното – да живеете с този дух, с този огън в сърцето, който не гасне. Да живее Левски, да живее България! Амин!“

И за финал, не забравя да благодари за хореографията в дербито с ЦСКА, която го е докоснала до най-дълбоките струни на сърцето:

„Трогнат до сълзи, прекланям се пред всички вас! Ще се постарая, колкото ми позволяват силите, да бъда на някой от мачовете на Левски – за мен това ще бъде голяма чест.“

Ваш: Дядото с бастуна.

