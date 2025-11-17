bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Дядото с бастуна на Левски в сълзи

Дядото с бастуна от агитката на "Левски": Браво, момчета! Такова чудо не бях виждал! 85-годишният фен на Левски, станал икона за сините“ с прозвището Дядото с бастуна“, написа емоционално обръщение, което трогна хиляди привърженици на клуба, след невероятното гостуване в Алкмаар и хореографията в дербито с ЦСКА.

Не зная как да изразя благодарността си… Искрено благодаря на всички вас, фенове на Левски и на всички добри хора, които ме подкрепиха с толкова топли думи след този специален момент. Всеки от вас, който посвети част от времето си да пише за мен, ми дари не само радост, но и сила. Не мога да не спомена и моите скъпи приятели, които на стадиона ми облякоха фланелката на Кристиян Димитров. А на Кристиян, наистина съм безкрайно благодарен, че ми подари тази незабравима фланелка с номер 50!“

Истински привърженик на футбола

Но, най-вълнуващото за стария левскар, естествено, е подкрепата от агитката:

Как да забравя емоцията от трибуните?! Те бяха истинска стихия, обединени в страст и любов към Левски. За 90 минути, и след това, те звучаха като хиляда гласа, изпълнени с енергия, които носеха с гордост името на клуба. Няма как да не споделя, че показаха на целия свят какво означава да бъдеш истински привърженик на футбола. Това беше не само футболен мач, а истинско зрелище!“

Няма как и да пропусне момента след последния съдийски сигнал, когато емоциите на всички на стадиона достигат връхната си точка:

След края на мача фенове и отбор останаха на стадиона като магнити. Въздухът беше изпълнен с магията на този невероятен дух, който обединява хората. Това не беше просто игра, това беше празник на футболната душа, на истинските ценности. Не съм виждал нещо такова досега, и ще го помня винаги.“

Дори полицаите, които не бяха в състояние да скрият изумлението си, не можеха да повярват на това, което се случваше пред очите им:

Молитва

Твърдите мъже, които по принцип не се вълнуват от нищо, бяха трогнати. Очите им не можеха да скрият изненада и възхищение от това какво представлява един истински футболен клуб, заедно със своите хора.“

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Накрая, Дядото с бастуна“ отправя своята молитва и благословия към всички сини“ фенове:

Пожелавам здраве на всички вас! Да достигнете моята възраст, да я надминете с 15 години, ако трябва! А най-важното да живеете с този дух, с този огън в сърцето, който не гасне. Да живее Левски, да живее България! Амин!“

И за финал, не забравя да благодари за хореографията в дербито с ЦСКА, която го е докоснала до най-дълбоките струни на сърцето:

Трогнат до сълзи, прекланям се пред всички вас! Ще се постарая, колкото ми позволяват силите, да бъда на някой от мачовете на Левски за мен това ще бъде голяма чест.“

Ваш: Дядото с бастуна.

