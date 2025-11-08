bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
85-годишен вдъхнови хореографията на Левски (СНИМКИ)

Дядото от мача с АЗ Алкмаар бе увековечен в дербито с ЦСКА

Дербитата между Левски и ЦСКА не са само битка на футболния терен! Те са нещо много повече - престиж, противопоставяне на воля и история, както и на идеи! 

Всеки път хореографиите на двете агитки са в центъра на събитията, като и днес (8 ноември) те не разочароват. 

"Сините" фенове заложиха на един от емблематичните си фенове този сезон - 85-годишния привърженик, който ги подкрепя в мача срещу АЗ Алкмаар по време на плейофите от квалификациите на Лигата на конференциите. 

С бастуна

В мача срещу ЦСКА на националния стадион, възрастният мъж бе увековечен в хореографията в първите минути на дербито. 

Левскарите вдигнаха неговия образ върху син фон. Той беше изобразен по познатия начин - с бастуна и с ръка върху сърцето, близо до емблемата.

Снимка: Lap.bg

Дядото присъства на загубата на Левски в Холандия през август 2025 г., която беше и последен европейски мач за клуба през настоящия сезон.

"Верен на отбора си докрай!", гласеше надписа. 

 
 
 
Героят

След мача с АЗ Алкмаар възрастният мъж получи огромно признание от левскарите, а защитникът Кристиян Димитров му подари лично фланелката си. 

За дядото се знае, че живее от години в Германия.

На втората "синя" хореография за първото полувреме бе изобразена емблемата на клуба

Дядо с бастун от агитката на Левски впечатли света (СНИМКА)

Левски в момента е едноличен лидер в класирането, докато ЦСКА е на шесто място.

