85-годишен вдъхнови хореографията на Левски (СНИМКИ)

Дербитата между Левски и ЦСКА не са само битка на футболния терен! Те са нещо много повече - престиж, противопоставяне на воля и история, както и на идеи!

Всеки път хореографиите на двете агитки са в центъра на събитията, като и днес (8 ноември) те не разочароват.

"Сините" фенове заложиха на един от емблематичните си фенове този сезон - 85-годишния привърженик, който ги подкрепя в мача срещу АЗ Алкмаар по време на плейофите от квалификациите на Лигата на конференциите.

С бастуна

В мача срещу ЦСКА на националния стадион, възрастният мъж бе увековечен в хореографията в първите минути на дербито.

Левскарите вдигнаха неговия образ върху син фон. Той беше изобразен по познатия начин - с бастуна и с ръка върху сърцето, близо до емблемата.

Снимка: Lap.bg

Дядото присъства на загубата на Левски в Холандия през август 2025 г., която беше и последен европейски мач за клуба през настоящия сезон.

"Верен на отбора си докрай!", гласеше надписа.

Героят

След мача с АЗ Алкмаар възрастният мъж получи огромно признание от левскарите, а защитникът Кристиян Димитров му подари лично фланелката си.

За дядото се знае, че живее от години в Германия.

На втората "синя" хореография за първото полувреме бе изобразена емблемата на клуба.

Левски в момента е едноличен лидер в класирането, докато ЦСКА е на шесто място.

