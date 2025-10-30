bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Добрин Гьонов заменя Радослав Златков в ЦСКА?

Бившият президент и изпълнителен директор на ЦСКА 1948 и настоящ зам-изп. директор на БФС - Добрин Гьонов, е бил сред най-обсъжданите имена за заместник на Радослав Златков, пише "Тема Спорт".

Кандидатурата на 39-годишния екс фехтовач е била поставена на масата още преди два месеца, когато функциите на Златков в клуба бяха силно ограничени.

Гьонов, който преди да започне да работи в Бояна беше член на финансовата работна група на Европейската клубна асоциация, е сред най-актуалните мениджърски имена в родния футбол.

Недоволство

Феновете обаче са посрещнали на нож това предложение заради миналото му в ЦСКА 1948. Припомняме, че през миналия месец имаше сериозно напрежение и заради информациите за готвено "обединение" между двата клуба през лятото.

Това е и основната причина за момента "армейците" да се откажат от варианта с Гьонов.

ЦСКА каза ще има ли обединение

Радослав Златков

Златков се раздели с ЦСКА по взаимно съгласие. Той пристигна на "Българска армия" през септември 2024 г., като бе натоварен с управлението на мениджърския екип, реконструкцията на стадиона, модернизацията на тренировъчната база и развитието на детско-юношеската школа, както и с обновяването на състава на отбора. 

Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА

През последните месеци той бе обект на критики от легендата Христо Стоичков и феновете заради загубата на финала за Купата на България и отсъствието на отбора от евротурнирите за втора поредна година. 

