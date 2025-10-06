ЦСКА каза ще има ли обединение

Ще има ли обединение между ЦСКА и ЦСКА 1948? Това е въпросът, който от няколко дни си задават феновете на "червените".

Няколко часа след позицията на Организираните фенове на ЦСКА от Трибуна Сектор Г, които настояваха за отговори, от ръководството на тима от "Армията" излязоха с позиция.

В ЦСКА са "възмутените от подобни твърдения за обединение" и ги приемат за опит за "всявяне на интриги и напрежение в клуба".

Позицията на ЦСКА

"Ръководството на ЦСКА категорично изразява възмущението си от твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма („сливания“, „обединения“ и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица. Приемаме всички подобни публикации, коментари и внушения за зле скалъпени опити за всяване на интриги и напрежение в клуба и в „червената“ общност в момент, в който ЦСКА е в процес на качествена трансформация и изграждане на солидни основи за бъдещето си развитие.

ЦСКА е клуб със 77-годишна история и е доказана футболна марка не само в България, но и на европейската сцена. Клубът ни е социален феномен и ние носим историческа отговорност да пазим авторитета, името и обичта на милиони българи.

В тази връзка ясно искаме да изразим решимостта си да се противопоставяме на всички зложелатели и откровени манипулатори, чиято единствена цел е да отклонят ЦСКА от предприетия път към превръщането му в модерен европейски клуб, с който всички негови привърженици да се гордеят.

Убедени сме, че подобни „сензации“ няма как да разколебаят истинските „армейски“ фенове в подкрепата им към любимия клуб и заедно ще извървим пътя до голямата цел.

Само ЦСКА!", гласи позицията на клуба.

