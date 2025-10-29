Вече и официално: Радослав Златков напусна ЦСКА

Вече и официално! Радослав Златков е подал оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, съобщиха от клуба на официалния си сайт.

"Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор", пишат още от ЦСКА.

Снимка: Lap.bg

Още вчера bTV съобщи, че Златков е решил да напусне ЦСКА.

Разривът между Златков и ЦСКА

Златков, който пристигна на "Българска армия" през септември 2024 г., беше натоварен с управлението на мениджърския екип, реконструкцията на стадиона, модернизацията на тренировъчната база и развитието на детско-юношеската школа, както и с обновяването на състава на отбора.

Според информацията на медията ни, разговорите между Златков и ръководството са били в ход от месец.

През последните месеци той бе обект на критики от легендата Христо Стоичков и феновете заради загубата на финала за Купата на България и отсъствието на отбора от евротурнирите за втора поредна година.

Снимка: Lap.bg

Това е поредната голяма промяна в ръководството на "червените" през този сезон, след смяната на треньора Душан Керкез с Христо Янев, спортния директор Пауло Нога с Бойко Величков и шефа на школата Костадин Ангелов с Петър Занев.

