Добромир Жечев: Архитектът на Левски (ВИДЕО)

За добротата, скромността и сърцето на един футболен гений

На терена оставяше сърцето си, а извън него добротата и скромността му винаги правиха впечатление в свят, където оцеляват само най-добрите. Той беше един от революционните играчи в българския футбол – човек, който промени играта.

България загуби голяма футболна личност“. Така започна разговорът ни с Борис Касабов, който си спомни не само за футболиста Добромир Жечев, но и за човека Добромир Жечев.

Той е роден през 1942 г. – в разгара на Втората световна война. И може би точно времето, по което се ражда, е определящо за неговия борбен дух на терена.

Снимка: БТА

В цялата си кариера играе само за два отбора – Спартак София и Левски, където се превръща една от най-големите футболни легенди, раждали се в пределите на България.

Едва на 16 години той прави своя професионален дебют и бързо се превръща в един от най-изявените футболисти в страната. “Изключителен футболист! Добромир Жечев беше защитник от световна класа. Винаги оставяше сърцето си на терена. И сега да играеше в модерния футбол, пак би се адаптирал“, споделя журналистът Борис Касабов.

Като капитан на Спартак София, той печели националната купа през сезон 1967/68. В началото на 1969 г. клубът се обединява с Левски под името Левски-Спартак. Там защитникът се утвърждава като една от водещите фигури в отбора.

Снимка: БТА

Истинки лидер! Неговата позиция беше стопер – на него се падаше честта да неутрализира най-добрия нападател на противниковия отбор“, казва Борис Касабов.

Доказателството, че той е един от най-добрите на своята позиция, идва на световното първенство през 1966 г. – едно от четирите, в които той защитава цветовете на България – рекорд, който едва ли някога ще бъде подобрен.

България играе срещу Бразилия. „Трикольорите“ губят с 0:2, а Жечев трябва опази не кого да е, а именно Пеле. След мача английската преса отбелязва, че Краля на футбола е бил оставен само веднъж през целия мач – когато вкарва от пряк свободен удар.

Нарушението тогава обаче не е дело на Добромир Жечев, а на Димитър Якимов.

"Там играх срещу Пеле. Подходих по-твърдо, разбира се. В някои моменти той дори се чудеше на по-твърдата игра. Но това е световно първенство - не можеш да го галиш!", споделя пред bTV Жечев преди години.

Снимка: БТА

На световното Жечев и Пеле са безкомпромисни един към друг. През първото полувреме Краля на футбола неволно стъпва върху коляното на българина след остър шпагат на защитника.

"Направи ми впечатление, че той имаше едно лъжливо движение, в съчетание с неговите съотборници. Правеше 2-3 метра в една посока, след което рязко тръгваше 10-15 в друга и получаваше топката там. Почти винаги закъсняваш, защото той има инициативата."

В кариерата си той става два пъти шампион на България и три пъти печели Купата и е сред футболистите с най-много мачове в историята на българското първенство.

Снимка: БТА

След това Жечев става треньор. „Той беше архитектът на Левски като треньор. Благодарение на него изгряха футболисти като Борислав Михайлов, Божидар Искренов, Наско Сираков, Емил Велев. Той ги интегрира в състава“, споделя Борис Касабов.

Всичките тези успехи обаче не успяват да променят характера на Добромир Жечев. Бобата, както е прякора на футболиста, винаги е бил скромен. „Винаги подхождаше с уважение към съотборниците и към противниците си. Скромен и добър човек. Никога не се възхваляваше и не говореше за успехите си“, разкрива Борис Касабов.

„Той също така беше и много умен. Начинът, по който отговаряше на въпросите, много добре познаваше играта и психиката на футболистите. Имаше аналитичен ум“, добавя спортният журналист.

Снимка: БТА

„Едно време нямаше пари. Играхме повече за престиж. Да чуеш химна на България, което ти дава кураж. Грешка е, ако един играч гледа парите. Играчите в националния отбор трябва да гледат първо България, да гледат националния интерес, да са патриоти и след това да мислят за пари“, споделя легендарният футболист.

Интервюто, което Добромир Жечев дава за bTV пред Георги Попвасилев през 2022 г., може да гледате тук:

