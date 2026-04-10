Екшън в Костинброд! Мач 0:0 и кола по таван!

Тежък мач преживя съдийската бригада на срещата Костинброд - Оборище Панагюрище.

Мачът от Югозападната Трета лига завърши без голове.

Това обаче не спаси автомобила на един от реферите, който бе обърнат по таван. За случая първо съобщиха от страницата "Коментаторски клишета".

Виновниците

Срещата се игра на стадиона в град Костинброд, като червеният автомобил бил паркиран в близост до терена.

Вандали обърнали колата с гумите нагоре. Именно с него за мача пристигнала съдийската бригада.

При вида на автомобила по таван съдиите поискали обяснение от домакините, които трябва да осигурят охрана, но не получили отговор кой го е направил, добавят от "Спортал".

Мачът

Срещата завърши без голове, като през второто полувреме домакините останаха с човек по-малко заради втори жълт картон на Лъчезар Георгиев.

Костинброд е на 6-о място в класирането на лигата, докато Оборище е седми.

Една точка дели двата тима.