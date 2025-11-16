bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Феновете: Докарахме я да се радваме на 0:2, но беше най-добрият ни мач

Изглеждахме ли като отбор за първи път от години?

Феновете: Докарахме я да се радваме на 0:2, но беше най-добрият ни мач
bgnes

Загубата с 0:2 от Турция снощи предизвика изненадващо единодушие сред българските фенове: лош резултата, прилична игра. Обективно погледнато тоя мач ни е най-малко трагичният като игра“, пише фен в официалната страница на отбора ни Team Bulgaria.

Мнозина подчертават, че представянето е било далеч по-достойно от предишни мачове. Един от най-харесваните коментари гласи: Обективно погледнато тоя мач ни е най-малко трагичният като игра. Имахме чисти положения за гол, а турците не вкараха нито един нормален гол от игра само спорната дузпа и поредния автогол на Чернев дадоха разлика в самия резултат.“

Чиста съвест

Феновете са категорични, че българите са имали реални шансове, докато Турция е разчитала на инцидентни ситуации.

Снимка: bgnes

Особено внимание се отделя на Георги Русев: Георги Русев може да се погледне утре в огледалото с чиста съвест, че се е раздал докрай и в двете фази.“

Някои от привържениците на "лъвовете" остават реалистично критични: Нашите много трудно вкарват гол и няма как да спечелят така… просто трябва да се научим да вкарваме дори и без положения.“

Това е един от най-често посочваните проблеми игра има, но липсва завършек.

Турция мислеше за Испания?

Срещат се и мнения, че Турция не е играла на максимални обороти: Абе турците не играха. Пазеха се за Испания. Да не хванат картони, да отпочинат срещу нас.“

Това обаче не променя факта, че България е изглеждала най-конкурентно от дълго време.

Снимка: bgnes

Една от основните теми е нуждата от стабилен титулярен състав:

Най-силният ни мач от години насам. Най-важното нещо в момента е този състав да не се променя или ако се променя да е с малки изключения… Това че всичките мачове до сега ги играхме с различни 11 и сульо и пульо дебютираха в този национален, ни яде сериозно главата.“

Мнозина са убедени, че постоянството би довело до реално развитие.

Докарахме я да се радваме на 0:2, но факт е, че това всъщност беше най-добрият мач на националния отбор в тези квалификации.“

А друг коментар обобщава настроението така:

За мен резултатът не е загуба!… Турците не успяха да вкарат нито един гол! Нашите имаха малшанс!… Треньорът също добре си върши работата, но и той не е магьосник.“

На 18 ноември България посреща Грузия на Националния стадион "Васил Левски", а Испания посреща Турция. Лидер в Група Е е Ла Фурия с пълен актив от 15 точки. Комшиите са втори с 12. Ние сме последни с 0 победи, 5 загуби и 1:18 голова разлика.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция

Тагове:

България Испания турция фенове квалификация точки мнение георги русев мондиал 2026 Атанас Чернев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)
Баскетболните

Баскетболните "лъвици" отнесоха и Украйна (ВИДЕО)
С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция

С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция
Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)

Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)
Стоян Копривленски: Боли… и да, яд ме е (ВИДЕО)

Стоян Копривленски: Боли… и да, яд ме е (ВИДЕО)

Последни новини

Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)

Митко Илиев срази корав турчин на Sanda Pro Fight (ВИДЕО)
Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)

Епизод 6: Шампионът падна, за да се завърне по-силен (ВИДЕО)
Няма спиране - още три финала за България на батут (ВИДЕО)

Няма спиране - още три финала за България на батут (ВИДЕО)
С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция

С автогол в пореден мач: Националите пак загубиха от Турция
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV