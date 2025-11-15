С автогол в пореден мач: Футболните национали паднаха от Турция отново

Пети мач и пета загуба за футболните национали в световните квалификации! "Лъвовете" отстъпиха с 0:2 на Турция като гости в предпоследния кръг от пресявките.

Пред над 42 000 зрители на ст. Матль в Бурса, домакините поведоха в 18' с гол на капитана Хакан Чалханоглу от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Християн Петров при пряк свободен удар.

Снимка: Reuters

Отново автогол

"Трикольорите" имаха положения, най-доброто от които греда на Георги Русев в 58'. 7 минути преди края обаче Атанас Чернев прати топката в грешната врата - 0:2.

Така играчите на Александър Димитров си вкараха автогол в трети пореден двубой. Чернев стори същото и при 0:4 от Испания, а в първия мач с Турция, завършил 1:6 - го направи Виктор Попов.

Снимка: Reuters

В другата среща от група 5 тази вечер Испания отнесе Грузия с 4:0 и оглавява класирането с пълен актив от 15 точки, пред Турция с 12. Грузинците имат 3, а "лъвовете" са на дъното с 0.

В последния кръг Турция гостува на Испания в битка за върха, а България ще брани честта си у дома срещу Грузия. Мачът е на 18 ноември (вторник) в София.

Снимка: Reuters

Съставите

Турция: 23. Угурджан Чакър – 2. Зеки Челик (60 - 22. Каан Айхан)(81 - 13. Атакан Каразор), 3. Мерих Демирал (46 - 15. Самет Акайдън), 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 20. Ферди Кадиоглу (60 - 18. Мерт Мюлдур) - 10. Хакан Чалханоглу (К), 16. Исмаил Юкшек – 19. Огюз Айдън, 8. Арда Гюлер (88 - 17. Юсуф Сари), 11. Кенан Йълдъз - 7. Керем Актюркоглу

България: 1. Димитър Митов – 20. Мартин Георгиев, 5. Кристиан Димитров, 3. Атанас Чернев, 2. Християн Петров – 14. Филип Кръстев, 4. Илия Груев, 8. Андриан Краев (71 - 18. Ивайло Чочев) – 10. Здравко Димитров (71 - 16. Марин Петков), 7. Георги Русев (86 - 9. Владимир Николов), 11. Кирил Десподов (63 - 17. Мартин Минчев)

Снимка: Reuters

