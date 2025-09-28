Феновете на ЦСКА: Как толкова ментета могат да бъдат събрани в един отбор!?

Феновете на ЦСКА продължават да страдат. От началото на сезона отборът има 1 победа в 10 мача, а снощи "червените" бяха изведени от новия си треньор Христо Янев срещу Локомотив София. И победа отново няма - 1:1...

Привържениците са крайно недоволни от селекцията на тима и за пореден път зоват за оставки на отговорните фактори.

Снимка: Lap.bg

"Не мога да повярвам че толкова ментета могат да бъдат събрани в един отбор!", пише фен в официалната страница на ЦСКА във Facebook.

"Безхаберници"

"Сегер, Етоо, Пастор, Брахими, Жардао - някой има ли представа колко сгрешени паса имат в мача???? Кой докара тези пълни безхаберници??? Който и треньор да дойде, не знам какво може да направи с тези дървета!!!", бесен е друг.

"Браво на Христо Янев, че смени ментето Брахими… Селекцията е катастрофа!"; "Доста работа го чака Христо Янев. Тия футболисти от мач на мач по-зле играят. Да не коментирам Брахими - тоя за първи път пипа топка", недоволни са и други.

Самият Янев също бе ядосан от представянето на Мохамед Брахими при равенството 1:1 в "Надежда". Той вкара в игра крилото в 83-ата минута на мястото на Илиан Илиев. Но в добавеното време го извади от игра за сметка на Георги Чорбаджийски.

"Загуби почти всички топки..."

"Пуснахме Брахими, за да създаде проблеми на Локомотив. Но той загуби почти всички топки, които можеха да ни създадат предимство. Трябваше да промени мача, но вместо това създаде проблеми на нас", каза по темата Янев.

ЦСКА взе Брахими в края на август. Той игра под ръководството на бившия треньор на "армейците" Душан Керкез в Ботев Пловдив.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK