bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Феновете на ЦСКА с испанска нотка в хореографията (СНИМКИ)

Вижте какво изобразиха в Сектор Г по време на дербито

Феновете на ЦСКА с испанска нотка в хореографията (СНИМКИ)
Lap.bg

Феновете на ЦСКА намигнаха шеговито към съперниците от Левски в своята хореография на дербито. 

Днес (8 ноември) двата тима се сблъскват за първи път през сезона на националния стадион "Васил Левски". 

И очаквано хореографиите, организирани от агитките, са важна част от събитието. 

"Оле!"

С испанска нотка изненадаха този път "червените", но не към треньора Хулио Веласкес.

Снимка: Lap.bg

С картони в Сектор "Г" те изобразиха тореадор, развяващ червен плащ с емблемата на ЦСКА. Той спира син... бик. 

Във футболния фолклор феновете на Левски са обиждани с думата "говеда", а тези на ЦСКА - с думата "прасета". 

Надписът под хореографията гласеше "Убийци на бикове". 

Тореадорското изкуство е типично за Испания, като се практикува в страната и до днес. Отношението към животните обаче е далеч по-хуманно, отколкото в оригиналния му вид.

Първи срещу шести

В мача "сините" са фаворити, тъй като са еднолични лидери в класирането. В последните 6 мача те имат 6 победи. 

Снимка: Lap.bg

ЦСКА започна сезона тежко и се срина до дъното в класирането на efbet Лига. През септември "червените" върнаха на треньорския пост Христо Янев, който замени Душан Керкез. 

Той успя да навакса загубите и в момента тимът е шести. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

Испания левски цска дерби тореадор бик хореография

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката

3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката

85-годишен вдъхнови хореографията на Левски (СНИМКИ)

85-годишен вдъхнови хореографията на Левски (СНИМКИ)
Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)

Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)
Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Мащехата на Ламин Ямал - само с 5 години по-голяма от него

Последни новини

85-годишен вдъхнови хореографията на Левски (СНИМКИ)

85-годишен вдъхнови хореографията на Левски (СНИМКИ)
3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката

3 месеца след скандалите: Започна извънредното Общо събрание в Атлетиката

СЛЕДЕТЕ С НАС: Левски - ЦСКА 0:1

СЛЕДЕТЕ С НАС: Левски - ЦСКА 0:1
Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)

Шествия, песни и бомби разлюляха София преди дербито (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV