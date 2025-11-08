Феновете на ЦСКА с испанска нотка в хореографията (СНИМКИ)

Феновете на ЦСКА намигнаха шеговито към съперниците от Левски в своята хореография на дербито.

Днес (8 ноември) двата тима се сблъскват за първи път през сезона на националния стадион "Васил Левски".

И очаквано хореографиите, организирани от агитките, са важна част от събитието.

"Оле!"

С испанска нотка изненадаха този път "червените", но не към треньора Хулио Веласкес.

С картони в Сектор "Г" те изобразиха тореадор, развяващ червен плащ с емблемата на ЦСКА. Той спира син... бик.

Във футболния фолклор феновете на Левски са обиждани с думата "говеда", а тези на ЦСКА - с думата "прасета".

Надписът под хореографията гласеше "Убийци на бикове".

Тореадорското изкуство е типично за Испания, като се практикува в страната и до днес. Отношението към животните обаче е далеч по-хуманно, отколкото в оригиналния му вид.

Първи срещу шести

В мача "сините" са фаворити, тъй като са еднолични лидери в класирането. В последните 6 мача те имат 6 победи.

ЦСКА започна сезона тежко и се срина до дъното в класирането на efbet Лига. През септември "червените" върнаха на треньорския пост Христо Янев, който замени Душан Керкез.

Той успя да навакса загубите и в момента тимът е шести.

