Феновете на ЦСКА с испанска нотка в хореографията (СНИМКИ)

Феновете на ЦСКА намигнаха шеговито към съперниците от Левски в своята хореография на дербито.
Днес (8 ноември) двата тима се сблъскват за първи път през сезона на националния стадион "Васил Левски".
И очаквано хореографиите, организирани от агитките, са важна част от събитието.
С испанска нотка изненадаха този път "червените", но не към треньора Хулио Веласкес.
С картони в Сектор "Г" те изобразиха тореадор, развяващ червен плащ с емблемата на ЦСКА. Той спира син... бик.
Във футболния фолклор феновете на Левски са обиждани с думата "говеда", а тези на ЦСКА - с думата "прасета".
Надписът под хореографията гласеше "Убийци на бикове".
Тореадорското изкуство е типично за Испания, като се практикува в страната и до днес. Отношението към животните обаче е далеч по-хуманно, отколкото в оригиналния му вид.
В мача "сините" са фаворити, тъй като са еднолични лидери в класирането. В последните 6 мача те имат 6 победи.
ЦСКА започна сезона тежко и се срина до дъното в класирането на efbet Лига. През септември "червените" върнаха на треньорския пост Христо Янев, който замени Душан Керкез.
Той успя да навакса загубите и в момента тимът е шести.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK