Феновете на Локомотив взривиха Пловдив: Ботев да си плати за цирка!

Искат изваждане на &quot;жълто-черните&quot; от елита

След скандалното дерби на Пловдив, което бе прекратено в 41' при резултат 1:1, феновете на Локомотив Пловдив излязоха с позиция, с която искат да покажат огромната несправедливост в родния футбол. Причината за прекратяването? Вратарят на Ботев Даниел Наумов бе уцелен с бутилка по главата от трибуните на Лаута“.

Снимка: Lap.bg

Докато клубовете и медиите се фокусираха върху драмата на терена, феновете на Локомотив ясно заявиха: хвърлянето на предмети не е прецедент, а истинският прецедент е отказът мачът да се доиграе, въпреки наличието на резервен вратар на Ботев. 

Според тях Наумов е демонстрирал актьорски умения, които не бива да диктуват съдбата на футболен мач.

Декларация 

Ако за всяка бутилка ще спираме мачове, утре футболът ще се превърне в театрална сцена, а не в спорт“, категорични са феновете. Те припомнят и ситуацията от 2018 г., когато техен играч бе ударен с факла, но мачът продължи без прекратяване.

Крушарски: Младежът получи комоцио на рамото, мама мия... (ВИДЕО)

Организираните привърженици подчертават, че са готови да поемат отговорност за действията си и да понесат предвидените санкции. Но искат и справедливост служебна победа за Локомотив и изваждане на Ботев в по-долната група, за да не се създават прецеденти, които дават възможност на спонсори“ и благодетели“ да манипулират срещите.

Снимка: botevplovdiv.bg

Феновете на черно-белите“ завършват позицията си с уважение към медицинските лица на Ботев, които оказаха помощ на Наумов. Но посланието им е ясно: футболът е повече от театър, а Локомотив Пловдив няма да позволи спортът да се превръща в цирк.

Тагове:

скандал театър цирк локомотив пловдив мач прекратен дерби бутилка ботев пловдив даниел наумов

