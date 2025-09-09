bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

С двете класики на старта в световните квалификации

Двете загуби с по 0:3 - от Испания и Грузия - са исторически крах за българския национален отбор по футбол. Това е най-слабият ни старт в квалификации - без значение световни или европейски.

Досегашният срамен антирекорд датира от септември 2010 г. Тогава, под ръководството на Станимир Стоилов, бяха допуснати загуби от Англия с 0:4 и Черна гора с 0:1.

В Топ 3 попада и стартът на квалификациите за Мондиал 2022, когато губим от Швейцария с 1:3 и от Италия с 0:2 при Ясен Петров.

Снимка: Lap.bg

Повече загуби, отколкото победи

През новия век 16 различни треньори са водили селекцията, като са изиграни 237 мача.

Само Пламен Марков успя да изведе тима до голям форум – Евро 2004.

Статистиката обаче красноречиво говори, че България отдавна не е част от елита на световния футбол, след като тимът е инкасирал повече загуби, отколкото е записал победи през 21-ви век.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол Испания национален отбор грузия илиан илиев лъвове дъно исторически срам национал крах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)

Странен инцидент остави Арлинг Холанд с 3 шева (СНИМКИ)
Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив

Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив
Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Ето срещу кого се изправя Стоян Копривленски за световната титла

Последни новини

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)
Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата Пини Гершон преподава в Самоков (СНИМКИ+ВИДЕО)
Българските мачове за Купа

Българските мачове за Купа "Дейвис" този уикенд - пряко по bTV Action (ВИДЕО)
Звезда на Англия на съд заради куче-убиец

Звезда на Англия на съд заради куче-убиец
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV