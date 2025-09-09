Футболните национали допуснаха исторически крах (ВИДЕО)

Двете загуби с по 0:3 - от Испания и Грузия - са исторически крах за българския национален отбор по футбол. Това е най-слабият ни старт в квалификации - без значение световни или европейски.

Досегашният срамен антирекорд датира от септември 2010 г. Тогава, под ръководството на Станимир Стоилов, бяха допуснати загуби от Англия с 0:4 и Черна гора с 0:1.

В Топ 3 попада и стартът на квалификациите за Мондиал 2022, когато губим от Швейцария с 1:3 и от Италия с 0:2 при Ясен Петров.

Снимка: Lap.bg

Повече загуби, отколкото победи

През новия век 16 различни треньори са водили селекцията, като са изиграни 237 мача.

Само Пламен Марков успя да изведе тима до голям форум – Евро 2004.

Статистиката обаче красноречиво говори, че България отдавна не е част от елита на световния футбол, след като тимът е инкасирал повече загуби, отколкото е записал победи през 21-ви век.

