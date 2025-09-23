bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
БФС подкрепил Русия за връщане във футбола? (ВИДЕО)

Това се е случило на Изпълком на УЕФА в Албания

Българският футболен съюз подкрепя завръщането на Русия в официалните турнири под егидата на УЕФА. Това се е случило по време на секретно заседание на Изпълнителния комитет на европейската централа в Албания на 11 септември, а информацията се разпространява от руски медии.

Ключовото гласуване за съдбата на националния отбор и клубовете на страната ще се проведе в Белгия през февруари догодина. А преди десетина дни е проведен предварителен сондаж сред европейските страни.

България е в групата на Сърбия, Босна, Гърция, Унгария, Казахстан и Азербайджан. Седемте държави са се обявили за пълноценно връщане на Русия във футбола на Стария континент.

Твърдо против

За смекчаване на пълната забрана са Швеция, Финландия и Норвегия. Те предлагат допускане на женските и младежките отбори. Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия са готови да обсъдят този вариант при съгласие от страна на УЕФА.

Твърдо против каквито и да е отстъпки са Полша, Латвия, Литва, Естония, Украйна, Франция, Германия, Нидерландия, Дания, Белгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Позициите на останалите членки на УЕФА не е известна. В кулоарите се е обсъждала и идеята Русия да се премести под егидата на Азиатската конфедерация.

Българска следа

Руските национални и клубни отбори бяха отстранени от всички официални турнири след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Предишният опит на УЕФА да върне юношеските тимове на страната през 2023 г. беше посрещнат със заплахи за масов бойкот.

На този етап не е ясно дали БФС е имал свой представител на Изпълнителния комитет в Албания, или позицията е заявена дистанционно.

