Георги Костадинов: Поддадохме се на провокациите (ВИДЕО)

ЦСКА нанесе втора загуба на Левски от началото на сезона

Лидерът на Левски Георги Костадинов вярва, че загубата от ЦСКА ще бъде "един добър урок". Полузащитникът смята, че със съотборниците му са се подвели от "провокациите" на съперниците и това е довело до загубата с 0:1.

Той отказа да коментира мелето, в което участва през второто полувреме. Костадинов получи жълт картон, но останаха съмнения дали не е трябвало да бъде изгонен.

След факли, димки и бой: ЦСКА удари Левски (ВИДЕО)

"Смятам, че първото полувреме беше много добро за нас. Тотално надиграхме противника, не можахме да си реализираме ситуациите. През второто полувреме се поддадохме на емоциите и стана доста изнервен мач, от който отбор като нашия не печели", каза Костадинов след мача.

Снимка: Lap.bg

Загуба на концентрация

"Изпуснахме на моменти концентрация и това доведе до загубата, но това е един добър урок за нас. Този мач трябва да бъде урок, защото показа, че трябва да работим още. Имаме страхотен отбор, треньор, но в такива мачове, в които противникът извършва многобройни нарушения, трябва да показваме още повече", добави той.

"Изиграхме много сериозни мачове, това показа, че сме добре психологически. Днес просто се поддадохме на провокациите. Не искам да обръщам внимание на такива ситуации, стават по време на такива мачове. Ще направим анализи, пак ще кажа, че първото полувреме бяхме много добри. Това трябва да е обеца на ухото, за да може да продължим с победите", завърши Костадинов.

Снимка: Lap.bg

Класирането

Левски е на върха с актив от 35 точки, пред ЦСКА 1948 с 30 и мач по-малко. Лудогорец е трети с 24 и два двубоя в аванс спрямо лидера. ЦСКА заема шестото място с 22 точки.

В 16-ия кръг ЦСКА приема Ботев Пловдив, докато Левски гостува на новака Монтана.

