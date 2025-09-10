Глас от Скопие: Тунчев взима България!

Националният отбор по футбол на България остана без треньор, след като Илиан Илиев подаде оставка след разочароващия старт на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Темата се коментира в медиите в Северна Македония и Сърбия.

Тунчев направи чудеса в Кърджали

Спортните медии в Скопие пишат, че следващият селекционер на България ще бъде Александър Тунчев.

"Слабата форма и убедителните загуби от Испания и Грузия (два пъти с по 0:3) принудиха опитния стратег да се оттегли от кормилото на националния отбор.

Освен пораженията, България не показа почти нищо в тези мачове и представянето на отбора не показа признаци на подобрение, което вероятно е по-тревожно.

Фаворит №1

Фаворит №1 за нов треньор е Александър Тунчев, който в момента води отбора на Арда", пишат комшиите.

След този цикъл България ще се изправи пред трудни предизвикателства през октомври, първо срещу Турция у дома, а след това срещу Испания във Валядолид.

