Глътка въздух! ЦСКА направи Берое боксова круша!

Победа с 5:1 под софийския дъжд

Глътка въздух! ЦСКА направи Берое боксова круша!
ЦСКА записа трета победа за сезона, като не пожали Берое в мач от 13-ия кръг на Първа efbet лига! 

"Червените" бяха категорични и под дъжда в София победиха с 5:1 - най-изразителния им успех от май 2025 г. насам, когато се справиха с 5:0 със Спартак Варна. 

През първото полувреме домакините вкараха 2 гола, а след почивката добавиха още 3. Берое вкара почетно попадение в последните минути на мача. 

Головете

Младежкият национал Петко Панайотов откри резултата в 39-а минута. Халфът се разписа с глава след центриране от дясно на бразилеца Пастор.

В самия край на първата част Йоанис Питас удвои преднината на домакините с прецизен завършващ удар след асистенция на Джеймс Ето'о.

Снимка: Lap.bg

ЦСКА приключи окончателно интригата в мача в началото на втората част, когато Илиан Илиев отклони топката в мрежата след удар на Пастор от наказателното поле.

Това свали гарда на гостите от Стара Загора и те инкасираха още две попадения. В 52-ата минута Питас вкара втория си гол в мача след пас на Панайотов. Седем минути по-късно дойде ред и на Леандро Годой да отбележи с удар от движение срещу бившия си отбор.

Снимка: Lap.bg

След петия гол "червените" свалиха темпото и това позволи на Берое да стигне до почетно попадение. Най-напред резервата Мирослав Георгиев и Нене не успяха да реализират от чисти позиции, но три минути преди края Исмаил Ферер бе изведен сам срещу Лапоухов и технично прехвърли вратаря за крайното 5:1.

Класирането

Победата бе от особена важност за "червените". 

Те вече са 7-ми в класирането с 3 победи, 7 равенства и 3 загуби. Следващият им мач е срещу Севлиево - част от 1/16-финалите за Купата на България на 29 октомври. 

Берое е на девета позиция в класирането. 

