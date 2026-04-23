Глобиха ЦСКА след успеха в Разград

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви наказанията след полуфиналите за Купата. Санкция няма единствено за Арда, като най-голяма е наложена на ЦСКА.

"Армейците" трябват да внесат 1942.92 евро, следвани от Локомотив Пловдив с 1687.26 и Лудогорец с 1176.58.

Получилите червени картони при успеха с 2:1 срещу Лудогорец в Разград Бруно Жордао и Анхело Мартино са със спрени права за 1 мач, в допълнение трябва да платят и глоба.

Снимка: Lap.bg

На Хювефарма Арена "орлите" поведоха с гол на Квадво Дуа в 18'. "Армейците" обаче шокираха домакините в рамките на 3 минути с попадения на Йоанис Питас и Леандро Годой в 82' и 85'.

ЦСКА завърши двубоя с 9 души заради червени картони на капитана Бруно Жордао и Анхело Мартино в добавеното време.

След последния съдийски сигнал страстите ескалираха, а Бърнард Текпетей от Лудогорец удари вече изгонения Мартино. Много футболисти се скупчиха, за да търсят справедливост в двете посоки, но съдиите и служебните лица се справиха с напрежението.

Победата бе първа за ЦСКА срещу Лудогорец от 20 декември 2021 г. насам, когато столичани се наложиха с 1:0 у дома в среща от 3-ия кръг. Последният "армейски" успех в Разград пък бе от 14 април същата година - 2:1 в полуфиналите за Купата.