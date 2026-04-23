Глобиха ЦСКА след успеха в Разград

Победата беше първа за “червените“ срещу Лудогорец от 2021 г. насам

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви наказанията след полуфиналите за Купата. Санкция няма единствено за Арда, като най-голяма е наложена на ЦСКА.

"Армейците" трябват да внесат 1942.92 евро, следвани от Локомотив Пловдив с 1687.26 и Лудогорец с 1176.58.

Получилите червени картони при успеха с 2:1 срещу Лудогорец в Разград Бруно Жордао и Анхело Мартино са със спрени права за 1 мач, в допълнение трябва да платят и глоба.

5 години по-късно

На Хювефарма Арена "орлите" поведоха с гол на Квадво Дуа в 18'. "Армейците" обаче шокираха домакините в рамките на 3 минути с попадения на Йоанис Питас и Леандро Годой в 82' и 85'.

ЦСКА завърши двубоя с 9 души заради червени картони на капитана Бруно Жордао и Анхело Мартино в добавеното време.

След последния съдийски сигнал страстите ескалираха, а Бърнард Текпетей от Лудогорец удари вече изгонения Мартино. Много футболисти се скупчиха, за да търсят справедливост в двете посоки, но съдиите и служебните лица се справиха с напрежението.

Победата бе първа за ЦСКА срещу Лудогорец от 20 декември 2021 г. насам, когато столичани се наложиха с 1:0 у дома в среща от 3-ия кръг. Последният "армейски" успех в Разград пък бе от 14 април същата година - 2:1 в полуфиналите за Купата.

