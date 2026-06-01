Николай Михайлов: Искам да запомнят татко като добър човек Титлата на Левски ми донесе уникално щастие, пожелавам още по-големи успехи

Дългогодишен национал, трансфер в Ливърпул, шампион на Холандия с Твенте... Николай Михайлов е сред най-успешните български вратари на новия век.

Той се включи в церемонията по награждаване на най-добрите таланти в четирите Eлитни групи - U15, U16, U17 и U18. Той им даде ценни напътствия, като същевременно коментира и титлата на родния си клуб Левски - първа от 2009 година насам.

"Уникално щастие. Цялата ми фамилия е минала оттам и знаете какво е отношението - на нас към Левски и на Левски към нас. Ако трябва да съм напълно честен, първите ми четири години в Левски бяха мъка - спасяване, оцеляване. През какво ли не минахме с феновете, с Наско Сираков, с Даниел Боримиров - да не изпусна някого."

Големи успехи

"Така че изключително много се радвам, че това нещо се случи. Феновете го заслужаваха. Хората, които обичат Левски, го заслужаваха. Всички, които страдахме, включително и аз. Стисках палци във всеки мач."

"Сега се надявам отборът да се класира в групова фаза - нека видим в коя точно. Пожелавам големи успехи на Хулио Веласкес, защото за мен е много добър специалист, добър треньор с много добър щаб."

Специална връзка

Михайлов се върна и към най-тежкия миг за своето семейство тази година. Баща му Борислав почина след инсулт на 31 март.

"Всички знаят каква връзка имах с него, колко специален беше за мен. Със сигурност е много тежко - за мен и за семейството. Така че просто искам да го запомнят като добър човек, какъвто беше за мен и за много хора."