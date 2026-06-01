Атанас Бостанджиев отказа на Левски на левскарите Новият собственик на Левски препрати фенската организация към Наско Сираков

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев отклони поканата на Сдружение "Левски на левскарите" за официална среща между най-големите акционери на клуба. Той препрати фенската организация към своя предшественик и настоящ президент Наско Сираков.

Бостанджиев беше официално обявен за нов собственик на 24 април. Той адресира отговора си до председателя на Управителния съвет (УС) на "Левски на левскарите" Димитър Костадинов.

Отговорът на Бостанджиев

"ДО

Сдружение "Левски на левскарите"

На вниманието на г-н Димитър Костадинов,

Председател на Управителния съвет

Относно: Покана за среща

Уважаеми г-н Костадинов,

Благодаря за отправената покана и за изразения интерес към бъдещето на ПФК Левски.

Поставените от Вас въпроси са от компетентността на органите на дружеството и следва да бъдат разглеждани по установения за акционерно дружество ред, включително в рамките на Общото събрание на акционерите. С оглед принципа на равнопоставеност между всички акционери не считам за целесъобразно провеждането на отделна среща с конкретен миноритарен акционер извън този ред.

В същото време ръководството на клуба, в лицето на неговия президент г-н Наско Сираков, има нашето доверие при необходимост да инициира и предлага подобни срещи с по-широк кръг левскарски организации и акционери, когато това е в интерес на клуба и на левскарската общност. Доколкото разбирам, именно по такъв начин е било подходено и в процеса по подготовка на новата бранд идентичност на клуба.

В случай че имате нужда от допълнителна информация или разяснения по темата, можете да се обръщате към лицето за контакт, на което сме доверили комуникацията, свързана с тази наша инвестиция в България, а именно Климент Йончев ([email protected]).

С уважение,

Атанас Бостанджиев".