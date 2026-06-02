Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кръв по чаршафите: Смразяващи сцени в имението на Михаел Шумахер Съдът даде ход на делото за изнасилване на медицинска сестра, замесен е приятел на Мик Шумахер

Медицинска сестра, която се е грижела за Михаел Шумахер, се е събудила в окървавени чаршафи в неговото имение. Тя е била изнасилена от приятел на сина на легендата - Мик.

Делото стартира в съда във вторник, а обвиняем е 30-годишният австралийски пилот Джоуи Моусън. Прокуратурата твърди, че той е упоил жертвата си с помощта на коктейл през 2019 г.

Моусън категорично отрича обвиненията. Той твърди, че сексуалният контакт е бил по взаимно съгласие и че преди това двамата се целували в нощен клуб в Женева.

Без член на семейството

Медицинската сестра, наречена в документите по делото Наджиа Б., отрича това да е вярно.

И Наджиа, и Моусън присъстват на процеса в Нион. В залата обаче няма член на семейство Шумахер. Причината - никой от фамилията не е замесен в случая, нито е присъствал в къщата по време на предполагаемото престъпление.

Михаел Шумахер (7 титли и 91 победи във Формула 1) се нуждае от постоянни грижи след кошмарния инцидент със ски във Франция през 2013 г.

От своя страна Моусън някога минаваше за изгряваща звезда в автомобилните спортове и мечтаеше за Формула 1, преди формата му да се влоши и да се завърне в Австралия. Преди години той беше съперник на пистата и приятел в живота на Мик Шумахер.

Жалко и страхливо

Прокуратурата на окръг Ла Кот е изготвила обвинителен акт от страница и половина. Моусън не се яви в съда през октомври. Заради това заседанието беше отложено за по-късна дата.

Патрик Мишо - адвокат на предполагаемата жертва, определи отсъствието му като "жалко и страхливо". Защитникът на Моусън - Люк Вани, се позова на член 366 от Швейцарския наказателно-процесуален кодекс, който позволява еднократно отсъствие.

Швейцария има действащ договор за екстрадиция с Австралия. Моусън е обвинен в двукратно изнасилване на жената, която е изпаднала в безсъзнание след коктейла.

В нощта на 23 ноември 2019 г. Моусън отседнал в просторното имение на брега на Женевското езеро, твърдят съдебните документи. Той играл билярд с двама други членове на медицинския екип, когато предполагаемата жертва се е присъединила към тях след изморителна смяна.

Без да я събличат

Медицинската сестра се почувствала зле след няколко питиета и трябвало да легне на пода, преди да бъде придружена до леглото от свои колеги. Те я положили, "без да я събличат", и я оставили да спи на включени светлини.

Малко след това пилотът се върнал в стаята и я изнасилил два пъти, докато е била в безсъзнание, твърди прокуратурата. Нито един от другите двама медици, които са били там онази вечер, не свидетелства да е видял или чул нещо нередно. Самата жертва се събудила без спомен за събитията от нощта.

Първоначално тя решила да не повдига обвинения или да информира семейство Шумахер. През 2022 г. обаче променила намеренията си, когато била уволнена.