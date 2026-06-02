319 седмици като номер 1 в света, 186 от тях последователни. 32 титли от Големия шлем, общо 73 от всички турнири в тура, 4 златни медала от олимпийски игри (3 на двойка и 1 на сингъл).

Как се откъсваш от това нещо завинаги?

Ако питате 44-годишната Серина Уилямс, не го правиш! Просто се връщаш!

Както ще направи тя на турнира на трева в Куинс, който трябва да се проведе от 8 до 14 юни и да бъде "генерална репетиция" преди "Уимбълдън".

Първо организаторите съобщиха новината с гордост, а след това самата тя потвърди с клип за бранда за спортни стоки, с който си сътрудничи.

"Трябва да си сменя номера", казва Серина на фона на непрестанния звън и с текста "Явно всички са разбрали новината!".

Поздравления

Трябва да отбележим, че клипът предизвика огромна вълна от реакции, а куп спортни знаменитости поздравиха американката за него!

Напук на слуховете за огромна вражда и неприязън, Мария Шарапова бе първата, която одобри решението на доскорошната си съперничка на корта. "Да! Най-накрая!", написа тя.

Олимпийската шампионка в ските Линзи Вон, който се възстановява от ужасяващо падане по време на Игрите в Милано/Кортина, при което счупи жестоко крака си, също се отчете с реакция - абревиатура на фраза, която на български може да се преведе като "Хайде!".

Съпругът на Серина - милиардерът Алексис Охинян пък реагира само с учудено човече.

"Почива" ли си Серина?

Последният мач на тенис звездата е от 2022 г. Тогава, на Откритото първенство на САЩ тя отпадна в третия кръг на надпреварата, като загуби от Алия Томлянович.

Тя завърши годината като 320-а в света, а причината за оттеглянето ѝ не бе само спортна.

През август 2023 г. Уилямс роди втората си дъщеря Адира. Така семейството ѝ вече е от четирима - тя, съпругът ѝ Алексис, каката Олимпия (родена през 2017 г.) и бебето, което вече порасна.

Серина успя и да се промени външно. Тя свали значително количество килограми и с гордост позира за няколко списания. Тенисистката призна, че ефектът на бързото вталяване е дошъл след употреба на лекарствено средство, но комбинирано с хранителен режим и тренировки.

Завръщането ще бъде второ за нея на корта, след като тя си даде почивка и около първата бременност през 2017 г. Тогава обаче отсъствието ѝ бе значително по-кратко - от април до декември.