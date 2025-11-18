Година и 3 дни без победа! Ерата "Гонзо" в цифри

368 дни без победа! Точно година и 3 дни (и 2 дни, ако е високосна)! Звучи доста обезкуражаващо, нали?

Няма да изненадаме никого, ако кажем, че тази мрачна серия принадлежи на националния отбор по футбол.

Днес, 18 ноември, "лъвовете" приемат Грузия в последен мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, като целта е една - не да спечелят групата, а да спечелят поне една точка!

Серията

Срамната серия без победа започна от 15 ноември 2024 година. Тогава успяхме да надвием с Люксембург с 1:0 като гост в мач от Лигата на нациите.

Tочно 1401 дни след като Георги Иванов стана технически директор и 248 след като зае президентския пост в Българския футболен съюз, трикольорите ще изиграят своя юбилеен 40 мач.

Снимка: Lap.bg

В този период "лъвовете" са загубили 46% от срещите си!

Само в ерата на Георги Иванов като президент, България има 19 изиграни двубоя, от които 9 са завършили с поражения.

Ранглиста

В момента националите ни заемат 91 място в ранглистата на ФИФА и са пред сериозната угроза да изпаднат от топ 100, ако скоро не запишат положителни резултати.

Снимка: Lap.bg

Позицията ни обаче не е най-лошата в историята на националния тим. Засега това се оказва и единственият неподобрен негативен рекорд!

По-лошо е било класирането ни единствено през май 2012 година, когато селекцията ни бе 96, а тогава футболният съюз бе ръководен от Борислав Михайлов.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK