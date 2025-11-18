bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Година и 3 дни без победа! Ерата "Гонзо" в цифри

Може ли националният отбор да завърши годината с победа?

Година и 3 дни без победа! Ерата
Lap.bg

368 дни без победа! Точно година и 3 дни (и 2 дни, ако е високосна)! Звучи доста обезкуражаващо, нали?

Няма да изненадаме никого, ако кажем, че тази мрачна серия принадлежи на националния отбор по футбол.

Днес, 18 ноември, "лъвовете" приемат Грузия в последен мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, като целта е една - не да спечелят групата, а да спечелят поне една точка!

Ще бием ли Грузия? (АНКЕТА)

Серията

Срамната серия без победа започна от 15 ноември 2024 година. Тогава успяхме да надвием с  Люксембург с 1:0 като гост в мач от Лигата на нациите.

Tочно 1401 дни след като Георги Иванов стана технически директор и 248 след като зае президентския пост в Българския футболен съюз, трикольорите ще изиграят своя юбилеен 40 мач.

Снимка: Lap.bg

В този период "лъвовете" са загубили 46% от срещите си!

Само в ерата на Георги Иванов като президент, България има 19 изиграни двубоя, от които 9 са завършили с поражения.

Ранглиста

В момента националите ни заемат 91 място в ранглистата на ФИФА и са пред сериозната угроза да изпаднат от топ 100, ако скоро не запишат положителни резултати.

Снимка: Lap.bg

 

Позицията ни обаче не е най-лошата в историята на националния тим. Засега това се оказва и единственият неподобрен негативен рекорд!

По-лошо е било класирането ни единствено през май 2012 година, когато селекцията ни бе 96, а тогава футболният съюз бе ръководен от Борислав Михайлов.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България футбол георги иванов национален отбор грузия гонзо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Последни новини

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV