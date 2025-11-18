Ще бием ли Грузия? (АНКЕТА)

Българският национален отбор по футбол излиза за последния си мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико днес, 18 ноември.
Срещата с Грузия е в София, на националния стадион "Васил Левски" и ще започне в 21:45 ч.
Тя ще е последна в този цикъл от мачове за "лъвовете", които до момента имат 5 загуби в актива си и голова разлика 1:18.
Избраниците на Александър Димитров нямат никакви шансове да се класират за Мондиала, като изпращат кошмарна кампания.
Тя започна със загуби по 0:3 от Испания и Грузия, ново поражение от европейските шампиони с 0:4, а след това и разгром от Турция с 1:6.
Преди дни националите гостуваха на югоизточната ни съседка и паднаха с 0:2.
Три от попаденията в нашата врата бяха от автоголове. Атанас Чернев си вкара срещу Турция в гостуването и при визитата на Испания, а Виктор Попов - в домакинския мач с турците.
По време на кампанията видяхме и треньорска смяна - Александър Димитров застана на селекционерския пост след освобождаването на Илиан Илиев.
България не е участвала на световни първенства от 1998 г.
С такава форма не се очертава и скоро да намерим място сред най-добрите.
Според Александър Димитров, напрежението и постоянните критики се отразяват на футболистите и именно това е причината за слабата форма.
