Ще бием ли Грузия? (АНКЕТА)

Как ще завършат злополучните квалификации за световното по футбол

bgnes

Българският национален отбор по футбол излиза за последния си мач от квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико днес, 18 ноември. 

Срещата с Грузия е в София, на националния стадион "Васил Левски" и ще започне в 21:45 ч. 

Тя ще е последна в този цикъл от мачове за "лъвовете", които до момента имат 5 загуби в актива си и голова разлика 1:18.

Ще бием ли Грузия?

Без шансове

Избраниците на Александър Димитров нямат никакви шансове да се класират за Мондиала, като изпращат кошмарна кампания.

Тя започна със загуби по 0:3 от Испания и Грузия, ново поражение от европейските шампиони с 0:4, а след това и разгром от Турция с 1:6. 

Преди дни националите гостуваха на югоизточната ни съседка и паднаха с 0:2

Снимка: Lap.bg

Три от попаденията в нашата врата бяха от автоголове. Атанас Чернев си вкара срещу Турция в гостуването и при визитата на Испания, а Виктор Попов - в домакинския мач с турците.

По време на кампанията видяхме и треньорска смяна - Александър Димитров застана на селекционерския пост след освобождаването на Илиан Илиев. 

Без Мондиал 

България не е участвала на световни първенства от 1998 г. 

Снимка: Lap.bg

С такава форма не се очертава и скоро да намерим място сред най-добрите. 

Според Александър Димитров, напрежението и постоянните критики се отразяват на футболистите и именно това е причината за слабата форма. 

Александър Димитров: Автоголовете идват от напрежението (ВИДЕО)

Тагове:

България национален отбор световно първенство грузия александър димитров квалификации

