Голям талант удължи договора си с ЦСКА

Добри новини за феновете на ЦСКА. Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА – Петко Панайотов, удължи договора си с клуба.

20-годишният полузащитник се обвърза дългосрочно с "червените" до лятото на 2029 г. С представянето си през последните месеци Панайотов се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев, пише на сайта на ЦСКА.

Кой е Петко Панайотов

Петко Панайотов е юноша на Левски. В края на 2021 преминава в школата на големия враг. Веднага започва да играе и за втория състав на "армейците".

През януари 2024 е привлечен в първия тим и участва в контролата срещу Литекс Ловеч.

Снимка: cska.bg

Дебютира за "армейците" на 26 май 2024 при загубата с 0:1 от Локомотив Пловдив. На 13 юли 2024 подписва първи професионален договор с ЦСКА.

Дебютен гол за "червените" вкарва на 2 март 2025 при равенството 2:2 с Левски.

Дебютира за националния отбор до 21 години на 19 март 2025 г. при нулевото равенство с Кипър. Има 4 мача за тази формация. Изиграва 2 мача и вкарва един гол за тима до 21 години.

