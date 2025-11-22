Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!

"Това е ЦСКА! Будни сме, живи сме и сме гладни за битка. Звярът не просто се е събудил — той се върна по-силен. Никой не може да спре червената армия, когато е на поход", написа легендата на ЦСКА Джони Велинов след драматичния успех на "червените" с 271 над Ботев Пловдив в София.

Гостите поведоха на Националния стадион "Васил Левски", но четата на Христо Янев спечели трите точки след обрат и два гола на Леандро Годой.

Спортният директор на ЦСКА – Бойко Величков, също остана доволен от победата.

„Моята цел беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет, който включва отговорността да носиш тежката фланелка заради очакванията. Това бяха усилията ни в голям период от време. Някой използва думата характер, не е грешно, част е от манталитета.

Снимка: Lap.bg

Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна“, каза Величков.

Херо е бесен

На другия полюс бе настроението в лагер на Ботев. "Първо трябва да търсим вината изключително в себе си, отпаднахме и физически, видимо. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Една абсолютна дузпа не беше свирена срещу Маскоте. Определено съдийството повлия, видяхте каква дузпа свири за ЦСКА. Има нарушение на нападателя срещу нашия защитник, първо удар с глава, после в ръката. Знам кой е във ВАР (б.р. – Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни.

Но за да допусне гола, вината е изключително наша. Липсата на свежест позволи една елементарна топка противникът да я спечели. За мен и със смените се видя, че нямаме дълбочина за едно по-високо темпо. Второто полувреме отпаднахме и нашият отбор закономерно загуби накрая“, каза Херо.

