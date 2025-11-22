bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!

Заслугата и на Христо Янев е много сериозна, доволен е Бойко Величков

Джони Велинов: Будни сме! Херо: Знам кой е във ВАР!
Lap.bg

"Това е ЦСКА! Будни сме, живи сме и сме гладни за битка. Звярът не просто се е събудил той се върна по-силен. Никой не може да спре червената армия, когато е на поход", написа легендата на ЦСКА Джони Велинов след драматичния успех на "червените" с 271 над Ботев Пловдив в София.

Гостите поведоха на Националния стадион "Васил Левски", но четата на Христо Янев спечели трите точки след обрат и два гола на Леандро Годой.

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков, също остана доволен от победата.

Моята цел беше да намерим този прословут манталитет, за който всеки говори, когато стане въпрос за ЦСКА. Този манталитет, който включва отговорността да носиш тежката фланелка заради очакванията. Това бяха усилията ни в голям период от време. Някой използва думата характер, не е грешно, част е от манталитета.

Снимка: Lap.bg

Този отбор започна да отговаря на тежестта и бремето, и то в трудни моменти. Заслугата и на Христо Янев е много сериозна“, каза Величков.

Херо е бесен

На другия полюс бе настроението в лагер на Ботев. "Първо трябва да търсим вината изключително в себе си, отпаднахме и физически, видимо. Когато бяхме свежи, стояхме добре. Една абсолютна дузпа не беше свирена срещу Маскоте. Определено съдийството повлия, видяхте каква дузпа свири за ЦСКА. Има нарушение на нападателя срещу нашия защитник, първо удар с глава, после в ръката. Знам кой е във ВАР (б.р. Волен Чинков), не съм очаквал да реагира, знам тесните връзки с тоя клуб, нещата са ми пределно ясни.

Кошмара не прощава!

Но за да допусне гола, вината е изключително наша. Липсата на свежест позволи една елементарна топка противникът да я спечели. За мен и със смените се видя, че нямаме дълбочина за едно по-високо темпо. Второто полувреме отпаднахме и нашият отбор закономерно загуби накрая“, каза Херо.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

цска джони велинов съдии херо ботев пловдив дузпа христо янев вар Бойко Величков Димитро Димитров

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Кошмара не прощава!

Кошмара не прощава!
Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия
Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948

Подарък за Левски: Арда разгроми ЦСКА 1948
Гигантски скок и топ 10 за Алберт Попов в Световната купа (ВИДЕО)

Гигантски скок и топ 10 за Алберт Попов в Световната купа (ВИДЕО)

Последни новини

Готов е за нокаут! Мартин Копривленски се цели в титлата

Готов е за нокаут! Мартин Копривленски се цели в титлата
Кошмара не прощава!

Кошмара не прощава!
„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер

„Не мисля, че ще го видим отново“ – приятел разкрива трагичната реалност за Шумахер
Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия

Елизара Янева смачка фаворита и стигна финал в Словакия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV