Гонзо: С тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си!

Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов, отправи тежки критики към футболистите след срамната загуба с 1:6 от Турция в София.

Той бе категоричен, че "с тези футболисти България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си".

Коментарът на Гонзо

"Смятам, че през първото полувреме футболистите показаха, че имат възможности, но през второто допуснахме индивидуални елементарни грешки. Напълно е нормално такъв да бъде резултатът, след като се допускат такива грешки в такива мачове, които се играят на много високо ниво.

Смятам, че трябва да имаме подкрепа от държавата, обсъждахме със спортния министър доста неща до сега, за които бяхме горе. Неприятно е за всички, нормално – за 10 минути да ти вкарат три гола по такъв начин... Смятам, че отборът трябва да се вдигне, за да има мотивацията да играе мача, който имаме сега с Испания. Показахме през първото полувреме, че можем да се противопоставяме, но когато правиш елементарни грешки на това високо ниво – повтарям го втори път – е много трудно да победиш или да постигнеш добър резултат.

Снимка: Reuters

Треньорският щаб трябва да направи всичко възможно, знаем срещу кого ще играем. Това е пътят. Паднахме се в много тежка група, знаехме каква е. Имаме идея как да се развиваме в бъдеще време. Знаем, че тези квалификации са ужасни като съперници. Знаете класата на всеки един от тези отбори, а пък знаете индивидуалната класа на тези футболисти. Така че, каквото и да си говорим, резултатите не са добри, но пък някой път трябва да достигнеш дъното, за да можеш след това да вървиш нагоре.

Абсолютно не смятам да търся на никого отговорност. Казах ви го и преди – Националният отбор или Федерацията е пазарът, който представя футболистите, които клубовете създават. Това за момента са играчите на националния отбор. За това ние казваме, че това е следствието на всички онези неща, които са се случвали в миналото. Затова работим в детско-юношеската школа, за да можем да изкарваме качествени играчи на различно ниво, за да могат да представляват България. С тези футболисти – без да искам да се обиждат – България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си.

Бивши безработни футболисти направиха школи, които печелят пари от това нещо и не разбират. Те работят за количество, не за качество. Казвам го вече, ако ме слушате какво говоря много пъти! Всичките неща, които са се случили в миналото, сега виждаме това, което се случва в настоящето. Затова трябва да започнем да работим сега, за да можем да намерим в бъдеще успехите, които са нужни на България, за да се гордее с футбола си", коментира Иванов.

Снимка: Lap.bg

