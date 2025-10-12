Катастрофа в София: България 1 - Турция 6

София потъна в мълчание. На терена остана само усещането за катастрофа – България бе безмилостно пометена от Турция с 1:6.

Феновете на националния отбор гледаха безпомощно как младите комшиите разиграват всеки пас с хирургическа точност, а нашата защита се сгромоляса под натиска.

Турция просто не спря. Класата на Гюлер, Йълдъз и Челик бе видима във всеки техен пас, всеки техен удар. Те не просто побеждаваха – те демонстрираха доминация, сякаш мачът за 11 минути.

Снимка: Reuters

Турция поведе в 11', когато Арда Гюлер направи двойно подаване с Хакан Чалханоглу и с прецизен удар по земя преодоля Димитър Митов – 0:1. Само две минути по-късно България изравни. Кирил Десподов проби по десния фланг и центрира, Зеки Челик се подхлъзна, а Радослав Кирилов се възползва и след рикошет в тялото на защитника прати топката в мрежата – 1:1.

Началото на втората част обаче се оказа фатално за „трикольорите“. В 49' Виктор Попов си отбеляза автогол след неразбирателство в защита – 1:2. Само три минути по-късно Арда Гюлер изведе Кенан Йълдъз с перфектен пас, а младата звезда на Ювентус удвои аванса – 1:3. В 56' Йълдъз отново бе точен с нов отличен удар в левия ъгъл – 1:4.

Снимка: Reuters

В 65' резултатът стана 1:5, след като Зеки Челик се измъкна при корнер и с глава вкара след центриране на Гюлер. До края резервата Мартин Минчев имаше шанс да намали резултата, но ударът му бе спасен от Угурджан Чакър. Пет минути преди края турците вкараха още едно попадение, отменено поради засада.

В последните минути Турция спокойно контролираше играта и доигра мача с дълги владения на топката, докато България така и не намери сили да отговори на високото темпо и техническото превъзходство на съперника.

За България останаха само горчиви уроци – грешки, които се заплащат скъпо, и надежди, които угаснаха на терена.

Снимка: Lap.bg

СЪСТАВИТЕ

България: Димитър Митов, Виктор Попов (63 - Иван Турицов), Петко Христов, Росен Божинов, Християн Петров, Кристиян Стоянов, Андриан Краев, Ивайло Чочев (72 - Филип Кръстев), Радослав Кирилов (72 - Лукас Петков), Кирил Десподов (64 - Мартин Минчев), Марин Петков (63 - Здравко Димитров)

Турция: Угурджан Чакър, Зеки Челик, Мерих Демирал (83 - Исмаил Юксек), Абдюлкерим Бардакчъ, Ферди Кадъоглу, Хакан Чалханоглу (64 - Салих Йозджан), Арда Гюлер (69 - Джан Узун), Оркун Кьокчу, Огюз Айдън, Керем Актюркоглу (83 - Дениз Гюл), Кенан Йълдъз (64 - Ирфан Джан Кахведжъ)