Грозна, но важна победа: ЦСКА се измъкна в Добрич

ЦСКА записа първа победа под ръководството на Христо Янев. „Червените“ се наложиха трудно с 1:0 при гостуването си на последния в класирането Добруджа. Единственото попадение в мача реализира Йоанис Питас, а успехът е втори за столичани от началото на сезона. Със 13 точки ЦСКА се изравни със седмия Спартак Варна и осмия Берое.

Голът реши мача рано ЦСКА поведе още в 17'. Джеймс Ето’о изведе Йоанис Питас сам срещу вратаря на Добруджа Галин Григоров, а Питас не сгреши и откри резултата – 0:1. След това "червените“ контролираха играта, но така и не успяха да затвърдят преднината си с втори гол.

Снимка: Lap.bg

Добруджа създаде напрежение, но без успех Седем минути след гола Сегер центрира от корнер в наказателното поле, но Брахими реши да овладее топката вместо да стреля, което позволи на Григоров да реагира и да предотврати опасността. В 31-ата минута Илиан Илиев изведе Питас в добра позиция, но нападателят се забави и топката бе избита в корнер. В 42' домакините стигнаха до най-опасния си момент в мача. Лукас Кардозо стреля от границата на наказателното поле, а топката мина опасно близо до десния страничен стълб на вратата на Лапоухов.

Опит за обрат

След почивката Добруджа започна по-активно. В 50' Иванов отправи шут по земя, който Лапоухов изби в корнер. В 64' вратарят на ЦСКА спаси опасен удар на Кардозо. В 82' Леони пропусна добра възможност да изравни резултата, като не успя да уцели вратата.

Снимка: Lap.bg

Добруджа продължава да няма победа в последните си осем мача – седем загуби и едно равенство. Събраните седем точки от началото на сезона оставят домакините на последното място в класирането.

