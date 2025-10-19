"Такъв човек рядко се ражда": Последно сбогом с Иван Зафиров (ВИДЕО)

Футболна България си взе последно сбогом с легендата на ЦСКА Иван Зафиров. Близки и приятели изпратиха бившия защитник, който е 9-кратен шампион с екипа на "армейците".

Спомени за Иван Зафиров

"Имах удоволствието, щастието, да играя с него пет години. Аз когато отидох, той беше пример за нас, с поведението си на терена", спомня си Пламен Марков.

Стефан Михайлов, вкарал важен гол на Аякс, добави: "Такъв човек рядко се ражда. Първо човек, а да не говорим като футболист."

Георги Илиев-Майкъла, също е сред футболистите, които са се учили от Зафиров: "Дал ни е път на всички по-млади. Той беше капитан в ЦСКА. Много го обичам, много близки бяхме."

"Лошото е, че един по един нашите легенди, които са направили историята на ЦСКА, си отиват", добавя Радослав Здравков.

"Аз лично имах щастието да се уча от авторитети като него, от големи спортисти, от големи личности, с морал, с ценности", категоричен бе Филип Филипов, бивш изпълнителен директор на ЦСКА.

Кой е Иван Зафиров

Иван Зафиров е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на ЦСКА през 60-те и 70-те години, когато клубът доминира на домашната сцена и печели европейска слава.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е 9-кратен шампион с "армейците" и 5 пъти печели Купата на Съветската армия.

Има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта".

