Херо поема щафетата в Ботев Пловдив

ПФК Ботев Пловдив официално обяви, че новият старши треньор на отбора ще бъде Димитър Димитров – Херо.

Херо е едно от най-значимите имена в българския футбол – шампион на България с Литекс и Левски, носител на Купата и Суперкупата с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Поради предварително поети ангажименти и организационни причини, официалното подписване на договора и встъпването му в длъжност ще се състои на 17 ноември 2025 г.

Под ръководството на Димитър Димитров редица отбори постигат своите исторически най-силни сезони, а неговият стил на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и непоколебим характер.

Ръководството на клуба е убедено, че с опита и авторитета на Херо, заедно с неизменното подкрепяне на жълто-черната общност, Ботев Пловдив ще поеме уверено по пътя към стабилността и възхода.

„Очакваме с нетърпение началото на тази нова и вдъхновяваща страница в историята на клуба. Само Ботев!“, заявиха от клуба.

"Канарчетата" са 13-и в Първа лига и само три победи от началото на кампанията. Сезонът започна с Николай Киров начело, който бе наследен от Иван Цветанов.

66-годишният Димитров вече е работил в Ботев - през 2014 г., когато бе спортен директор на клуба.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK