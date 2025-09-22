bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Христо Янев е готов: ЦСКА е начин на живот

Ясно е, че футболна България ме познава благодарение на този клуб

Христо Янев не скри, че има вариант да поеме ЦСКА след катастрофалния старт на сезона. Неговият Ботев Враца пропусна да победи "червените" - 1:1.

"Поздравявам цялата съблекалня. След 60-ата минута играчите на ЦСКА се поумориха, дотогава те имаха инициативата. Хората, които се появиха през второто полувреме, дадоха нова енергия, нов облик, за да вземем точка, която можеше да бъде и повече в края на мача", коментира Янев.

"ЦСКА ни изненада с начина си на игра. Трябва да призная, очаквахме друго, но момчетата успяха да реагират по отличен начин".

Болезнено честен

Янев коментира и спекулациите през последните дни, че ще се завърне в ЦСКА. Именно под негово ръководство тимът игра в трета лига и спечели Купата на България през 2016 г.

"Бях болезнено честен с отбора в дните преди мача - всички сме част от Ботев Враца в момента. Ясно е, че аз съм Христо Янев за футболна България благодарение на ЦСКА."

По различен начин

"Времето ще покаже, готов съм да дам своя опит на ЦСКА. Но ако има нещо, което да се случи, трябва да излезе не от мен, близкото бъдеще ще покаже."

"Не ми е приятно да коментирам ситуация, от която съм напълно далеч. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Най-малкото хората на терена трябва да отговарят на енергията по трибуните. ЦСКА е начин на живот."

цска валентин илиев треньор ботев враца христо янев Душан Керкез

