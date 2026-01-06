Христо Янев: Градим отбор, който да не е еднодневка (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди първата открита тренировка за новата 2026 година.

Вчера той и голяма част от футболистите присъстваха на поклонението пред великия Димитър Пенев. Янев отново поднесе съболезнования и призна, че всички в клуба продължават да скърбят за Стратега, който ни напусна на 80-годишна възраст.

ЦСКА ще стартира днешното си занимание с минута мълчание в негова памет.

В памет на Димитър Пенев

"Първо искам да изкажа още веднъж съболезнования на близките на Димитър Пенев. Той ни показа как трябва да се държим в това общество. Той е дал основите на това, което имаме в момента. За нас е много трудно, всички скърбим, усещаме неговото присъствие тук. Винаги е намирал точните думи за нас. Лично за мен е пример за подражание и ще се опитам оттук-нататък да подражавам именно на това, което съм научил от него.

Ще започнем тренировката с минута мълчание днешната тренировка. Благодаря на всички, които дойдоха вчера", започна Янев и отговори дали всички нови футболисти до момента - Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра и Андрей Йорданов, ще започнат днес подготовка с отбора:

"Всички обявени дотук без Макс ще започнат днес с нас. Всички други, за които искате да научите, ще разберете от официалния сайт", каза той.

Подготовката

"Искаме да бъдем отбор и колектив, да направим отбор, който наистина да започне да играе футбол, който да радва окото и всички, които го обичат. Времето е фактор, който за съжаление не мога да контролирам. Някои могат да се адаптират по-бързо, други по-бавно. Знам, че ние като общественост нямаме търпение да видим добри игри, но лично аз искам да вложа цялата си енергия, за да направим отбор, който да гони всички цели пред него и да побеждава във всеки мач", продължи специалистът.

"Искаме да бъдем добър отбор сега, искаме да изградим отбор, който да не е еднодневка, да показва добри резултати в бъдеще. Да бъде фактор във вътрешното първенство. Трансферите, които правим, са да вдигнат нивото ни и да бъдат основата занапред. Ръководството прави всичко възможно всеки от футболистите, които гледаме - аз съм благодарен за труда на всички в клуба, че успяхме да реагираме толкова бързо. За нас е важно да стартират от първия ден. Не мога да коментирам суми. Избран е като всеки един футболист. Имаме нужда от флангови футболист, различен профил от това, което разполагахме до момента. Надявам се да се приспособи възможно най-скоро", сподели още Янев по адрес на едно от новите попълнения - Лео Перейра.

Относно предстоящия лагер в Турция, Янев отвърна: "Ще играем много сериозни контроли, надявам се времето да ни стигне, да бъдем здрави и във форма. Искаме да се подготвим по най-добрия начин. Не трябва резултатите да са най-важното нещо. Да покажем на новите момчета каква е стойността на отбора. Най-добрият начин един треньор да е пазен е като постига резултати. С ръководството гледаме в една и съща посока".

"Ние сме длъжни да вървим в линия, в която да се вдигнем в класирането и да сме силни като игра. Помага много. Всеки един добър футболист иска да играе на хубав стадион, в Европа, да има най-добрите условия за работа. В момента ЦСКА ги предлага", завърши треньорът на "армейците".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK