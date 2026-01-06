ЦСКА привлече защитник от Ботев Пд

ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години, съобщиха от клуба на сайта си.

Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

Кой е Андрей Йорданов

Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на „червените“.

През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

Андрей Йорданов е четвъртото зимно попълнение на ЦСКА. Преди него към тима се присъединиха колумбийското крило Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг и бразилеца Лео Перейра.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK