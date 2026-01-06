bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

ЦСКА привлече защитник от Ботев Пд

Четвърти нов

ЦСКА привлече защитник от Ботев Пд

ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с армейците“ за срок от три години, съобщиха от клуба на сайта си.

Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

Кой е Андрей Йорданов

Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на червените“.

През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

Андрей Йорданов е четвъртото зимно попълнение на ЦСКА. Преди него към тима се присъединиха колумбийското крило Алехандро ПиедраитаМакс Ебонг и бразилеца Лео Перейра.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

футбол цска ботев пловдив трансфер зимно попълнение андрей йорданов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ударен старт за Гришо в Бризбейн

Ударен старт за Гришо в Бризбейн
Избраха Алекс Николов за

Избраха Алекс Николов за "Спортист на София"!
Вече и официално: ЦСКА обяви третия си трансфер

Вече и официално: ЦСКА обяви третия си трансфер
Наш вратар премина в тим от Бундеслигата

Наш вратар премина в тим от Бундеслигата
Георги Костадинов: Имаме още много потенциал (ВИДЕО)

Георги Костадинов: Имаме още много потенциал (ВИДЕО)

Последни новини

Избраха Алекс Николов за

Избраха Алекс Николов за "Спортист на София"!
Георги Костадинов: Имаме още много потенциал (ВИДЕО)

Георги Костадинов: Имаме още много потенциал (ВИДЕО)
Ударен старт за Гришо в Бризбейн

Ударен старт за Гришо в Бризбейн
Вече и официално: ЦСКА обяви третия си трансфер

Вече и официално: ЦСКА обяви третия си трансфер
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV