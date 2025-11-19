Христо Стоичков е №54 сред най-великите футболисти (ВИДЕО)

Родната легенда Христо Стоичков е под №54 сред най-великите футболисти в историята!

В класацията на The Athletic попадат само още двама от Балканите - хърватинът Лука Модрич е 36-и, а румънецът Георги Хаджи - 82-ри.

Изненада представляват местата на двамата най-големи през 21-ви век. Докато Лионел Меси е на върха, Кристиано Роналдо е чак на пета позиция. Втори е Диего Марадона, следван от Пеле и учителят на Стоичков - Йохан Кройф.

От настоящите звезди най-предно класиран е Килиан Мбапе. "Златното момче" на Франция и Реал Мадрид заема 29-ото място.

Кавалерът на "Златната топка"

Роден на 8 февруари 1966 г., Стоичков прави първите си стъпки във футбола в школата на Марица, а след като се озовава в ЦСКА, пътят му към звездите изглежда предначертан.

Единственият българин, печелил "Златната топка" (1994), има и "Златната обувка" (1990), "Златен Онз" (1992), както и "Златната обувка" за голмайстор на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Камата печели КЕШ и КНК с екипа на Барселона. С каталунците има 5 титли на Испания, както и една Купа на краля и 3 Суперкупи на страната.

С ЦСКА е трикратен шампион, трикратен носител на Купата на България, а веднъж е вдигал и Суперкупата на родината ни.

