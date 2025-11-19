bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Христо Стоичков е №54 сред най-великите футболисти (ВИДЕО)

Вижте къде са Лионел Меси и Кристиано Роналдо, има изненада!

Христо Стоичков е №54 сред най-великите футболисти (ВИДЕО)

Родната легенда Христо Стоичков е под №54 сред най-великите футболисти в историята!

В класацията на The Athletic попадат само още двама от Балканите - хърватинът Лука Модрич е 36-и, а румънецът Георги Хаджи - 82-ри.

Изненада представляват местата на двамата най-големи през 21-ви век. Докато Лионел Меси е на върха, Кристиано Роналдо е чак на пета позиция. Втори е Диего Марадона, следван от Пеле и учителят на Стоичков - Йохан Кройф.

Приеха Стоичков в Залата на славата. Той раздава уроци на круиз (ВИДЕО)

От настоящите звезди най-предно класиран е Килиан Мбапе. "Златното момче" на Франция и Реал Мадрид заема 29-ото място.

Кавалерът на "Златната топка"

Роден на 8 февруари 1966 г., Стоичков прави първите си стъпки във футбола в школата на Марица, а след като се озовава в ЦСКА, пътят му към звездите изглежда предначертан.

Единственият българин, печелил "Златната топка" (1994), има и "Златната обувка" (1990), "Златен Онз" (1992), както и "Златната обувка" за голмайстор на световното първенство в САЩ през 1994 г.

Питат Христо Стоичков:

Камата печели КЕШ и КНК с екипа на Барселона. С каталунците има 5 титли на Испания, както и една Купа на краля и 3 Суперкупи на страната.

С ЦСКА е трикратен шампион, трикратен носител на Купата на България, а веднъж е вдигал и Суперкупата на родината ни.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

кристиано роналдо стоичков Христо Стоичков легенда диего марадона класация лионел меси йохан кройф златната топка пеле камата стоте найвелики

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Последни новини

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)

От 03:00 сутринта до върха на Европа: историята на Станислав Митков (ВИДЕО)
Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV