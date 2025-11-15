Христо Стоичков скърби!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, тъжи легендата

И легендата на българския футбол Христо Стоичков си взе последно сбогом с легендата на ЦСКА Стоян Йорданов, който почина в петък на 81-годишна възраст. 

Стоян Йорданов - една истинска легенда на футбола ли! Великан на ЦСКА! Много повече от вратар и треньор! Един велик човек! Почивай в мир, бат Стояне! Завинаги ще ни бъдеш пример, който ще следваме”, написа Стоичков в социалните мрежи.

Стражът печели 8 пъти шампионската титла на България като футболист на ЦСКА (1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76) и 5 пъти Купата на Съветската армия (1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74). През сезон 1970/71 г. опазва вратата си без попадение в продължение на 1202 минути.

Сребърен медалист с националния отбор на България от олимпийските игри в Мексико'68. Участник на Мондиала в Мексико през 1970 г. Има общо 25 мача за представителния тим на България.

Снимка: cska.bg

След края на активната си кариера многократно е треньор на вратарите и помощник треньор в първия отбор на ЦСКА. Печели още 6 пъти шампионската титла на България (1980/81, 1981/82, 1982/83, 1991/92, 2002/03, 2007/08), 3 пъти Купата на България (1980/81, 1982/83, 1984/85, 1992/93) и Купата на Съветската армия (1984/85).

