Хулиганът бил на дербито с жена си и децата

Задържаният за хвърлената бутилка по вратаря Даниел Наумов хулиган отрече пред съда да е извършител, предаде кореспондента на bTV в Пловдив.

Владислав Кълвачев-Русия е бил на стадиона в парка "Лаута" със семейството си на мача, с двете си 7-годишни деца. Бил е разпознат по татуировка на бицепса. По професия той е асансьорен техник. Отказа коментар пред камера и прикри лицето си.

Съдията му показа две снимки, на което Русия каза, че заснетият приличал на него, но не бил той. Тогава съдията го попита има ли татуировка от вътрешната страна на бицепса. Оказа се, че има.

В края той отсече: "Имам отговорна професия, аз не правя такива неща."

Снимка: Lap.bg

Кълвачев, който е член на ултрас групировка, ще бъде съден за престъпление от общ характер и няма да се размине само с административна санкция.

Също така стана ясно, че по-рано днес районен прокурор е отказал да образува досъдебно производство с аргумент, че става въпрос за противообществена проява, типичен случай за хулиганство по време на спортно мероприятие. Според прокурора, била причинена лека телесна повреда на вратаря на Ботев.

Съдията е изразил несъгласие и връща материалите на прокуратурата, тъй като става въпрос за престъпление. Разследването тепърва трябва да докаже, че извършителят е въпросният асансьорен техник.

Дербито бе спряно в 41', след което лекарите категорично забраниха на Наумов да продължи. Президентът на Ботев, Илиян Филипов, отказа да рискува здравето на другите си играчи и мачът приключи.

Автор: Емил Кацаров

