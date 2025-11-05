„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е оптимист преди съботното дерби с ЦСКА. Бившият национал подчерта, че очаква двата гранда не само да предложат качествен футбол, но и да демонстрират култура и взаимно уважение – както на терена, така и по трибуните.

„В отбора има добро настроение и силна мотивация. Всеки мач играем за победа, а целта ни е да зарадваме феновете, които винаги са зад нас. Те са нашият дванадесети играч“, заяви героят от САЩ'94.

Шефът на „сините“ допълни, че в подобни сблъсъци моментната форма няма особено значение – всичко зависи от концентрацията и изпълнението на тактическите указания. Според него успехът ще принадлежи на по-мотивирания и дисциплиниран отбор.

Освен спортния аспект, Боримиров обърна внимание и на атмосферата около дербито. Той изрази надежда, че то ще протече спокойно и без инциденти, като даде пример с последните мачове, които преминаха без ексцесии.

„Искам хората да идват със семействата си на стадиона, за да гледат футбол, а не сцени от миналото. И двата клуба имаме отговорността да покажем, че сме се променили. Намаляването на буферните зони от полицията е знак, че вървим в правилната посока“, каза още Боримиров.

Дербито между Левски и ЦСКА е на 8 ноември, от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

