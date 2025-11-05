bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!

8 ноември, 15:00 ч.

„Няма място за глупости!“ Боримиров с ясно послание преди сблъсъка с ЦСКА!
Lap.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е оптимист преди съботното дерби с ЦСКА. Бившият национал подчерта, че очаква двата гранда не само да предложат качествен футбол, но и да демонстрират култура и взаимно уважение както на терена, така и по трибуните.

В отбора има добро настроение и силна мотивация. Всеки мач играем за победа, а целта ни е да зарадваме феновете, които винаги са зад нас. Те са нашият дванадесети играч“, заяви героят от САЩ'94. 

Шефът на сините“ допълни, че в подобни сблъсъци моментната форма няма особено значение всичко зависи от концентрацията и изпълнението на тактическите указания. Според него успехът ще принадлежи на по-мотивирания и дисциплиниран отбор.

Част от нещо голямо: ЦСКА загря за дербито на

Освен спортния аспект, Боримиров обърна внимание и на атмосферата около дербито. Той изрази надежда, че то ще протече спокойно и без инциденти, като даде пример с последните мачове, които преминаха без ексцесии.

Искам хората да идват със семействата си на стадиона, за да гледат футбол, а не сцени от миналото. И двата клуба имаме отговорността да покажем, че сме се променили. Намаляването на буферните зони от полицията е знак, че вървим в правилната посока“, каза още Боримиров.

Дербито между Левски и ЦСКА е на 8 ноември, от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Левски срещу аматьори за Купата, ЦСКА приема Локомотив София

Тагове:

полиция семейства левски цска знак даниел боримиров фенове празник напрежение послание

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Шампион стана монах и... преби бившата си

Шампион стана монах и... преби бившата си
Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин
10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома
Внезапно си отиде заместник-министър на спорта

Внезапно си отиде заместник-министър на спорта
Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари

Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари

Последни новини

От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)

От друга галактика: 100 000 места, €2 милиарда и 92 000 служители (СНИМКИ)
10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома

10% шанс за живот: Баскетболна звезда се събуди след кома
Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари

Войната за върха! Левски и Лудогорец за Суперкупата на 3 февруари
Шампион стана монах и... преби бившата си

Шампион стана монах и... преби бившата си
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV