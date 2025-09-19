Хулио Веласкес: Заслужавахме да бием, нека сме скромни

Заслужавахме победата срещу Лудогорец. Трябва да бъдем скромни и да работим всеки ден. Това обяви треньорът на Левски след нулевото равенство в битката на върха пред пълните трибуни на стадион "Георги Аспарухов".

"Без съмнение бяхме много по-добри от тях през първото полувреме. Отборът ми хареса много преди почивката. Имаше изключително много енергия."

"През второто полувреме силите бяха по-изравнени, но играхме добре. Считам, че заслужавахме победата. Горд съм с моите играчи. Направиха голям мач."

Пример за всички

"Благодарен съм на всички привърженици. За съжаление не успяхме да им подарим победата. Момчетата направиха всичко възможно, за да я постигнат. Не съм аз човекът, който може да каже дали ние сме отборът, който играе най-добър футбол в България."

"Трябва да сме скромни, съзнавайки, че е трудно. Трябва да работим всеки ден. Нашият фокус е върху работата, която имаме за вършене през седмицата."

"Костадинов е изключителен човек. Като футболист е пример какъв трябва да бъде един професионалист. Изключително скромен."

"В много мачове му се наложи да не започне сред стартовите 11, но това не промени нищо в тренировъчния му процес. Щастлив съм, че го имам в отбора."

"Не искам да коментирам ситуацията с дузпата. Темата със съдиите не я коментирам", коментира Веласкес.