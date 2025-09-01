bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Илиан Илиев преди Испания: Можем да спечелим

На много отбори им е било трудно на ст. Васил Левски, заяви селекционерът

Lap.bg

Селекционерът на националния отбор по футбол Илиан Илиев вярва, че "лъвовете" могат да победят фаворита Испания в световната квалификация.

Двубоят с европейския шампион е в четвъртък (4 септември) от 21:45 ч. на ст. Васил Левски.

Треньорът заяви, че много гостуващи срещат трудности на Националния стадион заради публиката.

Снимка: Lap.bg

С подкрепата на публиката

"Нямахме съмнения, че ще извикат най-доброто. Трябва да играем умно, повторихме си силните неща на Испания по време на видео разбора, но със сигурност трябва да покажем футбол. Както и да погледнем, с отбори като Испания не трябва да се защитаваме, защото ще е пагубно", каза Илиев пред медиите.

"Добре е, че ще има хора. Въпросът е да са зад отбора и да го подкрепят. Знаем, че ще ни е трудно. На много отбори им е било трудно на “Васил Левски”. Играли сме и с други отбори, където има такава разлика в класата, ако върнем лентата назад. Можем да спечелим и да си върнем това самочувствие"

В нашата група са още Турция и Грузия. Само първият в групата отива директно на световното първенство, а вторият ще играе на плейофи.

Българският отбор не е играл на мондиал от 1998 г. насам.

