Илиев: Не успяхме да използваме ентусиазма по трибуните (ВИДЕО)

"Лъвовете" не са успели да използват ентусиазма на 40-те хиляди зрители по трибуните при загубата с 0:3 от Испания.

За това съжали селекционерът Илиан Илиев, който заяви, че след кошмарната първа част целта пред футболните национали е била да излязат с чест от двубоя.

"Не можем да говорим, че не се е получило. Като цяло стояхме компактни. Тези полупространства, които испанците ги търсят, когато си невнимателен и за миг, го използват"

"Физически себераздаването от футболистите бе на ниво. Другото опира вече до класа - ниво и това, че първият гол падна лесно и не успяхме да използваме този ентусиазъм, който имахме по трибуните"

"Допуснахме ранен гол и стана по-трудно, въпреки че имахме една ситуация на Ради Кирилов да изравним. Много отбори, като Франция, Нидерландия, по същия начин се опитваха да затварят пространства, но допускаха голове - Франция - 5, а Нидерландия - 3"

"Посъбрахме се"

"Второто полувреме се посъбрахме. Знаехме, а и със сигурност бе трудно да обърнем мача, но поне искахме да излезем с чест от двубоя", коментира още Илиев.

Поражението е пето за "лъвовете" в 6 мача срещу Испания. Останалите загуби са с 0:13 (1933), 0:2 (1985), 1:6 (1998) и 0:1 (2002), а през 1996-а двата тима завършват 1:1. България има и един успех срещу Ла Фурия Роха - 8:3 в олимпийска квалификация през 1971 г. Двубоят обаче не е част от официалната статистика на УЕФА.

