Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Драма с дузпи срещу Уест Хем

Лийдс с българския национал Илия Груев, футболист №1 на България за 2025 г.,  се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Футболната асоциация на Англия след драматичен успех с 4:2 след изпълнение на дузпи като гост на Уест Хем.

В редовното време и продълженията двата отбора завършиха 2:2.

Ао Танака даде аванс на гостите още през първото полувреме, а Доминик Калвърт-Люин удвои от дузпа след почивката. В 69' Илия Груев се появи в игра на мястото на Танака.

Лондончани стигнаха до изравняване с попадения на Матеуш Фернандеш и Аксел Дисаси в добавеното време, пращайки срещата в продължения.

При дузпите обаче Лийдс показа по-здрави нерви и си осигури място сред най-добрите четири в турнира.

На полуфиналите „белите“ ще се изправят срещу Челси, докато в другия сблъсък Манчестър Сити ще срещне Саутхeмптън.

Двубоите ще се играят на стадион „Уембли“ в края на април.

Това е първо класиране на Лийдс на полуфинал за ФА Къп от 1987 година насам.

Кой колко точки спечели? Целият вот за Футболист на годината!
 
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)
Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948
Веласкес: Странен мач, теренът беше лош

Веласкес: Странен мач, теренът беше лош
Мирча Луческу е в кома

Мирча Луческу е в кома

Последни новини

Докато други се съдят, Гатузо направи обратното

Докато други се съдят, Гатузо направи обратното
Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948
12-годишно момче наръга 13-годишно по време на мач по футзал

12-годишно момче наръга 13-годишно по време на мач по футзал
Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)

Спорт без граници: деца с увреждания покоряват пистите (ВИДЕО)
