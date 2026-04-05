Лийдс с българския национал Илия Груев, футболист №1 на България за 2025 г., се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Футболната асоциация на Англия след драматичен успех с 4:2 след изпълнение на дузпи като гост на Уест Хем.

В редовното време и продълженията двата отбора завършиха 2:2.

Ао Танака даде аванс на гостите още през първото полувреме, а Доминик Калвърт-Люин удвои от дузпа след почивката. В 69' Илия Груев се появи в игра на мястото на Танака.

Лондончани стигнаха до изравняване с попадения на Матеуш Фернандеш и Аксел Дисаси в добавеното време, пращайки срещата в продължения.

При дузпите обаче Лийдс показа по-здрави нерви и си осигури място сред най-добрите четири в турнира.

На полуфиналите „белите“ ще се изправят срещу Челси, докато в другия сблъсък Манчестър Сити ще срещне Саутхeмптън.

Двубоите ще се играят на стадион „Уембли“ в края на април.

Това е първо класиране на Лийдс на полуфинал за ФА Къп от 1987 година насам.