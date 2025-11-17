bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Има само 36 мача, но ЦСКА и Левски наддават за него

Магьосникът от Сао Матеуш до Мараняо бележи гол след гол за Вихрен

Има само 36 мача, но ЦСКА и Левски наддават за него

Футболист с 36 мача и общо 2497 минути в цялата си кариера е новият хит в родния футбол. Бразилецът Лео Пимента бележи гол след гол за Вихрен във Втора лига и привлече вниманието на ЦСКА и Левски. Съобщава се и за интерес на ЦСКА 1948.

Магьосникът от Сао Матеуш до Мараняо пристигна в Сандански в началото на годината от Флореста (като свободен агент) и оттогава наниза 7 попадения в 16 мача. И макар че transfermarkt оценява 25-годишното дясно крило на едва 25 000 долара, спряганите трансферни суми при евентуална продажба през зимата наближават 1 милион лева.

 

Нюх за перли

И това далеч не е първият удар на собственика на Вихрен Константин Динев. Именно той доведе у нас фигури като Гара Дембеле, Базил де Карвальо, Маркиньос, Удоджи, Серджиньо.

Любопитното е, че никога преди пристигането си в България Лео Пимента не е имал статут на основен футболист. За 5 сезона в ниските дивизии на своята родина той записва едва 21 мача с 6 попадения.

С екипа на Вихрен обаче крилото лети по терена. Дотук той наказа Севлиево (2), Марек, Етър, Хебър, Пирин и Лудогорец 2.

левски цска вихрен бразилец лео пимента

