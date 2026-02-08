bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Трио великани в София за юбилея на Христо Стоичков

Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн видяха уникални експонати

Трио великани в София за юбилея на Христо Стоичков

Трима великани на футболната игра дойдоха в София специално за юбилея на Христо Стоичков. Бившите му съотборници в Барселона Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха музея на навършилия 60 години носител на Златната топка.

"Какви звезди само посрещна рожденикът Христо Стоичков... Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"! Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2!", написаха в страницата на най-успешния български футболист във "Фейсбук".

"Легендарните бивши футболисти на Барселона имаха удоволствието първи да видят непоказвани до момента фланелки на Камата, които ще бъдат част от нова изложба по случай 60-годишнината от рождението на Стоичков. Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха възхищението си от атмосферата в музея пред директора на Зала на славата "Христо Стоичков" - Кристиян Кръстанов."

Златното момче на 60!

"Събитието премина в топла и приятелска атмосфера, оставяйки усещане за уважение и взаимно признание".

Тагове:

барселона Христо Стоичков рожден ден юбилей зала на славата георге хаджи 60 години георге попеску музай чики беригистайн

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)

Трагедия с Линдзи Вон: Виковете ѝ от болка се чуха в целия свят! (СНИМКИ)
Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)
Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Това е новият герой на България - Тервел Замфиров! (ВИЗИТКА+СНИМКИ)

Това е новият герой на България - Тервел Замфиров! (ВИЗИТКА+СНИМКИ)
Сестрата на Линдзи Вон: Когато видиш хеликоптерa, не е добър знак

Сестрата на Линдзи Вон: Когато видиш хеликоптерa, не е добър знак

Последни новини

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Къде ни изстреля медалът на Тервел?

Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)

Да грабнеш бронза... с нокът (ЕМОЦИОНАЛНИ СНИМКИ)
Това е новият герой на България - Тервел Замфиров! (ВИЗИТКА+СНИМКИ)

Това е новият герой на България - Тервел Замфиров! (ВИЗИТКА+СНИМКИ)
ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

ЗА ИСТОРИЯТА: Тервел Замфиров с олимпийски бронз!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV