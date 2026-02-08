Трио великани в София за юбилея на Христо Стоичков

Трима великани на футболната игра дойдоха в София специално за юбилея на Христо Стоичков. Бившите му съотборници в Барселона Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха музея на навършилия 60 години носител на Златната топка.

"Какви звезди само посрещна рожденикът Христо Стоичков... Георге Хаджи, Георге Попеску и Чики Бегиристайн посетиха Зала на славата "Христо Стоичков"! Камата лично разказа на гостите си историите на всеки експонат от богатата обновена експозиция на улица "Сребърна" 2!", написаха в страницата на най-успешния български футболист във "Фейсбук".

"Легендарните бивши футболисти на Барселона имаха удоволствието първи да видят непоказвани до момента фланелки на Камата, които ще бъдат част от нова изложба по случай 60-годишнината от рождението на Стоичков. Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха възхищението си от атмосферата в музея пред директора на Зала на славата "Христо Стоичков" - Кристиян Кръстанов."

"Събитието премина в топла и приятелска атмосфера, оставяйки усещане за уважение и взаимно признание".