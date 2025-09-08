bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ивелин Попов напуска Ботев Пловдив

От клуба съобщиха за раздяла по взаимно съгласие

Бившият капитан на Ботев Пловдив Ивелин Попов напуска клуба. "Жълто-черните" обявиха, че раздялата е по взаимно съгласие, а в следващите дни ще внесат повече яснота относно мотивите.

Съобщението

"ПФК Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

Снимка: Lap.bg

ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба."

37-годишният Попов има 15 гола и 19 асистенции в 77 мача за Ботев Пловдив във всички турнири. С "канарчетата" той спечели Купата на България през сезон 2023/2024.

