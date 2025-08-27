bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Изгонен от ЦСКА бързо си намери отбор

Продължава в Полша

Изгонен от ЦСКА бързо си намери отбор
Lap.bg

Изгонен от ЦСКА бързо си намери нов отбор. Броени дни след раздялата с "армейците", Джейсън Локило подписа с полски елитен тим.

Белгийското крило ще играе в Пяст Гливице. Договорът му със "синьо-червените" е за 2 години.

Локило пристигна на "Армията" миналото лято, но се отчете с едва гол и 6 асистенции в 21 мача.

Снимка: cska.bg

Завръщане в Полша

26-годишният футболист вече има опит в Полша, където носи екипа на Гурник Лечна през сезон 2021/2022. Тогава той се отчете с 3 попадения и 5 асистенции в 25 двубоя във всички турнири.

От идването на Душан Керкез ЦСКА се е разделил с 13 футболисти. 6 от тях отидоха в други клубове.

ЦСКА е в нокдаун. "Червените" няма нито една победа в първите 5 кръга на шампионата и са на 14-о място в класирането. Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам.

От началото на кампанията ЦСКА направи равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

криза цска нов отбор изгонен армейците джейсън локило

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА скочи на съдията за мача със Славия

ЦСКА скочи на съдията за мача със Славия
Везенков ще бъде на линия за старта на Олимпиакос

Везенков ще бъде на линия за старта на Олимпиакос

Официално: Шумахер заби колежка

Официално: Шумахер заби колежка

"Брат ми хвана машинката, но после нещо се обърка"
Сангаре и Костадинов заминаха с Левски за реванша (ВИДЕО)

Сангаре и Костадинов заминаха с Левски за реванша (ВИДЕО)

Последни новини

Наказаха жокей, оставил жена си да победи

Наказаха жокей, оставил жена си да победи
Официално: Шумахер заби колежка

Официално: Шумахер заби колежка
Затвор и отстраняване от футбола грозят Самуел Ето'о

Затвор и отстраняване от футбола грозят Самуел Ето'о
Всички ни победиха: Историческо дъно за България

Всички ни победиха: Историческо дъно за България
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV