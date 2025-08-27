Изгонен от ЦСКА бързо си намери отбор

Изгонен от ЦСКА бързо си намери нов отбор. Броени дни след раздялата с "армейците", Джейсън Локило подписа с полски елитен тим.

Белгийското крило ще играе в Пяст Гливице. Договорът му със "синьо-червените" е за 2 години.

Локило пристигна на "Армията" миналото лято, но се отчете с едва гол и 6 асистенции в 21 мача.

Снимка: cska.bg

Завръщане в Полша

26-годишният футболист вече има опит в Полша, където носи екипа на Гурник Лечна през сезон 2021/2022. Тогава той се отчете с 3 попадения и 5 асистенции в 25 двубоя във всички турнири.

От идването на Душан Керкез ЦСКА се е разделил с 13 футболисти. 6 от тях отидоха в други клубове.

ЦСКА е в нокдаун. "Червените" няма нито една победа в първите 5 кръга на шампионата и са на 14-о място в класирането. Това е най-лошият старт на сезона за тима от 41 години насам.

От началото на кампанията ЦСКА направи равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна и Черно море и загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK