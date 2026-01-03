bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
„Без футбола щях да съм в затвора или под земята"

Най-големият плеймейкър, който никога не игра на световно

„Без футбола щях да съм в затвора или под земята

Франселино Матузалем носи живота си на кожата си. На дясната си ръка е изобразена топка в мрежата, докато играе за Дженоа; на лявата името на приятел, загубен завинаги. Понякога го поглеждам, за да си напомня, че без футбола щях да съм в затвора или на гробището, като другите около мен.“

Днес, на 45 години, Матузалем живее в Монтерози с партньорката си и петте си деца. Плеймейкър с характер и склонност към агресивни шпагати.

Футболът ми спаси живота,“ започва той. До 15 години играех по улиците на беден квартал, пълен с престъпници и безработни. Някои мои приятели бяха убити, други поеха по тъмни пътеки. Аз понякога бях сред тях.“

Оцеляването му дължи на Витория Баия. Веднъж избягах в 5 сутринта за турнир. Баща ми беше бесен, но аз спечелих наградата за най-добър играч. Това беше моето спасение.“

В началото бе Наполи

Пътят към Европа от Бразилия започва с Наполи през 1999 г., когато Филипо Фуско го забелязва на световното първенство за младежи. Бях на 19, а вече жонглирах с топката като Роналдиньо с портокали. Попитах кога ще срещнем Юве и Милан. Отговориха ми: Може би догодина…“ бяхме в Серия Б и дори не го знаех.“

Животът в Италия не е лесен. Месец живеех с пица и Кока-Кола, не знаех да готвя или пера, но Валтер Новелино беше ангел-хранител идваше да ме вдига за тренировки. Той видя плеймейкъра в мен.“

Матузалем е бил близо до опасностите и в Европа. Бих се с фенове. В Монтерози получих тримесечно наказание. Но футболът винаги ме държеше на правилния път.“

Играта му е уникална смес от интелигентност и агресия. Малко са като мен днес. Не знам колко бих струвал, но бих играл цял живот. Истински шампиони в днешно време са рядкост.“

Левски беше началото на края! Скандално признание от бившия бос на Киево

В Лацио той намира уважение и приятели. След асистенцията за Клозе в дербито Лацио-Рома, Рея ми каза колко много ме харесва. Миро Клозе винаги беше пример за дисциплина.“

Баджо и Гуардиола

Срещите с легенди оставят отпечатък. Вкарах два гола в деня на сбогуването на Баджо. Гуардиола ме харесваше нарече ме уличен талант и дори шеговито предложи да съм негов бодигард.“

Матузалем не забравя трудностите с треньори и трансфери. Лотито ме накара да подпиша късно вечерта; връщах се късно от почивка и понякога бях наказан. Срещнах Спалети и Луческу двамата ме подкрепяха най-много.“

Никога не е играл на световно с Бразилия, но има други страсти: Винаги пушех след мачове.“

Сега целите му са ясни: Искам да стана треньор и да преподавам техника на децата. Такова внимание към детайлите вече почти не съществува.“

След операцията никой не знаеше дали ще го види отново там...

